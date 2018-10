<span style='text-decoration: underline;'>Ils fabriqueront du plastique </span>:<br><span style='color:red;'>Sonatrach et Total signent deux importants contrats</span>

L’usine pétrochimique est stratégique, puisqu’elle valorisera le propane, disponible localement en grande quantité. Ce gaz sera transformé en polypropylène, «un plastique dont la demande est en très forte croissance», rappelle le communiqué de Sonatrach.

Le redéploiement de Sonatrach se confirme, de contrat en contrat, signé avec les compagnies pétrolières majeures. Le dernier épisode en date s’est concrétisé hier, à travers la signature avec le Français Total de deux importants contrats, dans l’amont pétrolier et dans la pétrochimie.

Les deux projets en question constituent un apport très important, d’abord pour la revalorisation des réserves nationales d’hydrocarbures et dans le renforcement du potentiel de production dans l’aval pétrolier ensuite. On en veut pour preuve, à Sonatrach, que le premier document porte sur un nouveau contrat d’exploitation pour le développement conjoint du périmètre Tin Foyé Tabankort Sud (TFT Sud). Le contrat, signé par Sonatrach, l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et Total, engage les trois partenaires sur une durée de 25 années et se déploie sous forme d’apport d’investissements aux fins de garantir la valorisation de réserves en hydrocarbures. Le périmètre de TFT Sud sera le principal bénéficiaire et la quantité de pétrole revalorisée tournera autour des 100 millions de barils équivalent pétrole (bep). Ce n’est pas du tout négligeable, puisque cela revient à renforcer les capacités de production de Sonatrach et, partant, donnera une meilleure visibilité des réserves pétrolières nationales. Le projet est d’autant plus ambitieux qu’il nécessitera une dépense triangulaire de l’ordre de 406 millions de dollars et s’étalera sur 24 forages. La spécificité du projet tient dans le fait que les puits seront forés dans les niveaux du système géologique Ordovicien. «Ce programme de développement devrait permettre d’atteindre une production cumulée de 12 GSm3 (milliards standards m3) de gaz sec, de 1,6 millions de tonnes de GPL et de 1,3 million de tonnes de condensat, soit 108 Mbep au total jusqu’à 2042», rapporte un communiqué de Sonatrach.

Le second contrat est certainement plus intéressant, puisqu’il est question de création d’une joint-venture entre Sonatrach et Total Entreprise Polymères. Cela suppose un nouvel acteur dans la scène économique nationale. L’avènement de cette nouvelle entreprise est d’autant plus opportun que sa principale mission consistera à mettre sur place un projet pétrochimique commun à Arzew. Celui-ci comprend la construction d’une usine de déshydrogénation de propane (PDH) et d’une unité de production de polypropylène (PP) d’une capacité de 550.000 tonnes/an. Actionnaire à 51% de la joint-venture, Sonatrach et son associé Total à 49% n’ont pas l’intention de perdre du temps, puisque les études d’ingénierie seront lancées dès Novembre prochain. L’usine stratégique, puisqu’elle valorisera le propane, disponible localement en grande quantité. Ce gaz sera transformé en polypropylène, «un plastique dont la demande est en très forte croissance», rappelle le communiqué de Sonatrach.

Alger: Smaïl Daoudi