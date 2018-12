<span style='text-decoration: underline;'>En signant un investissement de 1,2 milliard de dollars en Turquie </span>:<br><span style='color:red;'>Sonatrach fait un pas de géant à l’international</span>

L’intérêt premier du complexe est d’abord sa taille. La capacité de production sera, note-t-on dans le communiqué, de 450.000 tonnes/an. Le second intérêt est son coût. En effet, l’investissement consentie pour sa réalisation est de 1,2 milliard de dollars.

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, confirme son ancrage international en contractant un projet stratégique avec un groupe turc. L’aspect éminemment international dudit projet, tient du fait, que la signature du pacte d’actionnaires a eu lieu à Istanbul et concerne la réalisation d’un complexe pétrochimique en Turquie.

Lors de la cérémonie de signature de ce pacte d’actionnaires, tenue en présence du ministre turc de l’Industrie et de la technologie, Mustafa Varank, le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour a déclaré que «ce projet de production de polypropylène avec un partenaire industriel turc reconnu, s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation et de diversification des activités de Sonatrach, qui permettra de mieux valoriser nos ressources, de sécuriser nos marchés traditionnels et être présent dans un pays (Turquie) dont le secteur de pétrochimie représente le 14ème secteur chimique mondial».

Le communiqué de Sonatrach qui a fait état de cette opération, a expliqué que le complexe en question est dédié à la transformation du propane en polypropylène. Il s’agit d’une matière plastique qui peut avoir d’innombrables applications dans de nombreuses industries. L’automobile, le textile et la pharmacie, actuellement en développement en Algérie, figurent sur la liste des industries.

L’intérêt premier du complexe est d’abord sa taille. La capacité de production sera, note-t-on dans le communiqué, de 450.000 tonnes/an. Le second intérêt est son coût. En effet, l’investissement consenti pour sa réalisation est de 1,2 milliard de dollars. Un mega-projet, donc, qui sera structurant pour les industries turques et algériennes. Réalisé dans la région de Cayhan, située dans la province d’Adana en Turquie, le propylène produit garantira l’approvisionnement du marché turc en cette matière plastique. Le côté astucieux du projet est relatif au fait que Sonatrach fournira annuellement, à partir de ses installations de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en Algérie, un volume de 550.000 tonnes de propane nécessaires à ce projet. Cette opération régulière garantit à Sonatrach l’écoulement d’une importante quantité de sa production sur le marché turc. La compagnie nationale sera gagnante en amont et en aval du complexe.

Mais le caractère gagnant-gagnant du projet ne constitue pas le seul intérêt du projet. A travers ce gros investissement algérien en terre turque, c’est toute la symbolique du partenariat équilibré qui est mise en avant. Ce projet, permettra de fait, le renforcement des relations économiques algéro-turques. Cet aspect de la coopération ouvre des perspectives intéressantes à l’industrie nationale dont les filières textile et sidérurgique bénéficient d’un apport en investissement et en savoir-faire turc appréciable. En d’autres termes, les retombées en termes de partenariat vont au delà du projet lui-même.

