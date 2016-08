<span style='text-decoration: underline;'>Le groupe pétrolier en plein redéploiement</span> :<br><span style='color:red;'>Sonatrach recrute 1221 jeunes moins de 35 ans</span>

Le groupe pétrolier public Sonatrach a lancé une opération de recrutement de 1 221 postes d’emploi. Il s’agit selon l’annonce postée sur le site web de la compagnie pétrolière de dizaines de profils qui sont recherchés.

Selon l’annonce, le groupe pétrolier en plein redéploiement cherche 130 ingénieurs dans huit spécialités, près de 690 cadres gestionnaires, près de 400 agents agissant dans différents domaines et 83 personnes spécialisées dans la gestion des achats. Il s’agit également de 25 personnes spécialisées dans la gestion de la ressource humaine et 60 diplômés universitaires en sciences financière pour le département financier. L’annonce, selon le même document, est réservée à ceux qui ont le bac+3 au minimum. Le groupe pétrolier qui œuvre à augmenter ses capacités de production veut également optimiser ses ressources à travers une meilleure maîtrise des dépenses.

La compagnie pétrolière nationale a mis quelques exigences de recrutement, à savoir la condition de l’âge où, les candidats à ces différents postes d’emploi doivent avoir un âge maximum qui ne devrait pas dépasser 35 ans. Pour les postes d’ingénieur (bac+5) et de cadres (bac+4), c’est moins de 35 ans et pour les postes de maîtrise (bac+3), c’est moins de 33 ans.

Concernant les villes concernées, l’annonce de recrutement concerne notamment Alger, Boumerdès, Béjaïa, Bouira, Naâma, Mostaganem, El-Bayadh, Tiaret, Oran, Skikda, Tébessa, Batna, Ouargla, Illizi, Laghouat, Tamanrasset et Adrar.

Il est à noter qu’en raison d’un environnement économique concurrentiel, Sonatrach a récemment procédé à une actualisation de sa politique des ressources humaines. Elle s’articule autour de la mise en place d’objectifs et d’indicateurs de performance adaptés, et la mise en œuvre de projets de développement afin de garantir une allocation optimale des compétences. Ainsi, Sonatrach, privilégie le recrutement de jeunes talents diplômés en veillant à développer des relations étroites avec les écoles et les universités, à souligner et à communiquer les opportunités de développement qu’elle offre à ses futures recrues.

Wahida Oumessaoud