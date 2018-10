<span style='text-decoration: underline;'>Développement des énergies renouvelables et exploration de l’offshore </span>:<br><span style='color:red;'>Sonatrach signe quatre accords avec Total et ENI</span>

Sonatrach signe quatre accords avec Total et ENI

Développement des énergies renouvelables et exploration de l’offshore

Développement des énergies renouvelables et exploration de l’offshore : Sonatrach signe quatre accords avec Total et ENI

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a élargi sa coopération avec la firme française Total et italienne ENI, à l’occasion du Sommet Algeria Future Energy qui s’est ouvert hier à Alger.

La compagnie nationale a signé en tout quatre contrats avec les deux firmes étrangères qui portent sur l’exploration de l’offshore et le développement des énergies renouvelables dans plusieurs régions du pays. Pour ce qui est des détails des contrats, deux portent sur l’exploration et l’évaluation du potentiel pétrolier du bassin offshore algérien (exploration en mer) dans ses parties orientale et occidentale. La partie orientale de l’offshore algérien sera opérée avec ENI sur une superficie de 14.965 km2, alors que la partie occidentale sera opérée avec Total sur une superficie 9.336 km2.

En détails, le premier contrat signé avec la firme italienne permet à celle-ci de mener des opérations d’exploration dans la zone Est à Béjaïa, dans le bassin oriental algérien, sur une superficie de 15 000 m2, dont l’objectif est d’identifier les réservoirs gréseux et carbonatés.

Le deuxième accord de partenariat signé avec l’ENI, stipule, concernant le large de Béjaïa, l’acquisition sismique 3D, traitement sismique et traitements spéciaux. Il stipule également le lancement de travaux de forage du premier puits d’exploration pour confirmer le potentiel pétrolier de ce domaine, interviendra durant le premier semestre 2019.

S’agissant des contrats signés avec Total, il est convenu avec la société française de mener dans l’Ouest algérien, des travaux d’exploration sur une superficie de 10 000 m2. L’exploration dans ce secteur, permettra d’identifier les réservoirs gréseux et carbonatés. Les mêmes travaux que la zone Est sont aussi prévus au niveau de la zone Ouest.

Concernant le troisième accord signé entre Sonatrach et Total, porte sur l’identification de nouvelles opportunités de projets dans le domaine des énergies renouvelables, notamment des projets ayant des capacités allant de 12 MWp à 110 MWp qui seront étudiés sur des sites de Sonatrach.

Enfin, le quatrième accord signé entre Sonatrach et ENI porte sur la cession au groupe italien de 49% des intérêts de Sonatrach sur les trois périmètres de recherches Zemlet Elarbi, Sif Fatima et Orhoud II.

«L’exploration des hydrocarbures Offshore au large de la côte algérienne, est très difficile, en raison de profondeur où se trouvent les gisements. L’Offshore algérien n’est pas simple, il est très profond et les puits coûtent relativement chers», a déclaré le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui intervenait au terme de la signature du partenariat avec Sonatrach. Le PDG de Total, a estimé aussi que le coût moyen d’un forage Offshore est d’environ 50 à 60 millions d’euros.

Alger: Samir Hamiche