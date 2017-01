<span style='text-decoration: underline;'>58 milliards de créances impayées</span>:<br><span style='color:red;'>Sonelgaz sévira contre les mauvais payeurs</span>

L’entreprise Sonelgaz détient 58 milliards dinars de créances impayées en matière de consommation énergétique. Ce chiffre a été révélé hier par Redouane Yassine Réda, directeur général de la Société d’électricité et du gaz (Sonelgaz) de la région Centre, qui intervenait sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale.

Alger: Samir Hamiche

Afin de remédier à cette situation, le responsable a affirmé que la société va couper le courant électrique afin de pousser ses clients à payer leurs factures. Le responsable a précisé que sur les 58 milliards de Da, il y a 30 milliards de créances auprès d’organismes publics et 28 milliards de dinars auprès des ménages. «Sonelgaz a décidé, ajoute-t-il, de procéder aux coupures de courant, comme arme dissuasive à l’encontre des mauvais payeurs» a-t-il affirmé. Dans un autre volet, l’invité de la chaîne III a affirmé que «les ménages du Sud du pays verront leurs factures d’électricité baisser de 65% pour une consommation d’énergie fixée à 12.000 kilowatts/an».

Il a, en outre, précisé que «c’est en application de la loi de Finances 2017, que les ménages mais aussi les agriculteurs qui utilisent la baisse et la moyenne tension, que ces mesures avantageuses seront lancées à partir de cette année». Ceci, tout en précisant que «le soutien à la consommation d’énergie a déjà été entamé en 2006».

Concernant l’impact des mesures sur les opérateurs économiques de cette région du pays, Yassine Réda a indiqué que «les dégrèvements passeront de 10 à 25%, à hauteur d’une consommation estimée à 200.000 kilowatts/an».

Il a également signalé que, «dans cette partie du pays, la consommation d’énergie électrique est supérieure à (+ 20%) par rapport aux autres contrées du pays. Ceci est du, poursuit-il, à l’utilisation immodérée des climatiseurs en vue de supporter les chaleurs extrêmes, provoquant du coup une hausse de plus de 40% dans les factures».

«Nous allons, poursuit-il, rajouter, annuellement et durant une décennie, 1.500 mégawatts de capacité prévisionnelle et ce, en vue de répondre à la demande émanant de ces régions».

Enfin, le Dg de la région Centre a indiqué que la «Sonelgaz a lancé des investissements visant la modernisation et l’extension d’environ 20.000 km de réseau électrique, ce qui a induit une amélioration dans la qualité du service de la Sonelgaz, ainsi de l’intervention de ses équipes».