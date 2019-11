<span style='text-decoration: underline;'>Energie</span>:<br><span style='color:red;'>Sonelgaz veut réaliser une transformation énergétique efficace</span>

Dans son plan de développement, Sonelgaz a mis en place un processus de passage aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Afin de développer d’avantage l’entreprise, le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, s’envolera pour Berlin en Allemagne cette semaine, pour participer au 10ème Sommet de Dii Desert Energy Leadership sous le thème «La transition énergétique dans le monde arabe». Cet événement est associé au 10ème forum sur l’énergie arabo-germanique.

La participation du premier responsable de Sonelgaz marque l’intérêt du Groupe pour profiter de toutes les initiatives qui pourraient contribuer à augmenter substantiellement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique algérien.

Ainsi, Sonelgaz considère que la transition énergétique est la meilleure voie pour assurer le développement futur de l’économie nationale. Une transition énergétique qui est un enjeu majeur pour Sonelgaz en raison des prévisions d’augmentation rapide de la consommation nationale et de la demande de climatisation et de chauffage ainsi que des perspectives de développement industriel et des services.

Aussi, afin de renforcer les capacités de production d’origine renouvelables et mieux les intégrer dans le système électrique algérien, Sonelgaz veut développer des axes de coopération avec Dii Desert Energy dans le domaine des EnR à multiples objectifs. Il s’agit entre autre d’initier et réaliser des études techniques et économiques pour mieux profiter des potentiels solaires et éoliens et généraliser les renouvelables, promouvoir des projets communs de développement des EnR au niveau national et international, et de promouvoir en commun la recherche dans le domaine de la fabrication, de l’installation, de l’exploitation et du stockage des EnR. Sonelgaz vise également d’autres objectifs, à savoir, l’examination en commun des voies et moyens pour l’accès aux marchés extérieurs pour l’exportation de l’électricité d’origine renouvelable, le renforcement du partenariat en termes de formation dans les industries des énergies renouvelables et assurer le transfert de savoir-faire et de technologies.

A rappeler qu’en 2009, un groupe de grandes entreprises allemandes, unies dans Dii Desert Energy (alors connue sous le nom de «Desertec Industry Initiative»), a lancé une idée sur la mise en œuvre de projets solaires et éoliens dans les déserts d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA).

L’événement en question est une opportunité d’échanger des idées avec des décideurs, tant publics que privés, et de discuter des dernières tendances, projets et possibilités de coopération avec plus de 300 experts des secteurs des EnR, des industries énergétiques, de la politique et de la science.

Noreddine Oumessaoud