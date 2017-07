Sordide chaos sur les plages d’Ain El Turck

Comme chaque année, en période estivale, malgré les discours et les engagements virtuels des élus et responsables en charge du dossier, l’insalubrité et l’anarchie règnent en maître, sur les plages de la daïra de Ain El Turck. Selon un constat publié hier par un confrère de la presse oranaise, «une majorité de vacanciers ne cachent pas leur déception et leur regret, d’avoir choisi cette destination pour un petit séjour de repos en bord de mer. A l’heure du numérique et des échanges d’informations en temps réel sur internet et les réseaux sociaux, il est facile de regarder ce qui se passe sous d’autres cieux, notamment en Espagne et dans les deux pays voisins, Maroc et Tunisie et de se rendre compte au final, qu’à dépense presque égale, pour une même durée de vacances, le cadre et les prestations sont autrement plus attractifs et plus agréables. Il se trouve que les millions de vacanciers, généralement des familles venues des wilayas de l’intérieur du pays ou des émigrés, voulant profiter des congés en compagnie de leurs proches en Algérie, n’ont pas d’autres alternatives, que de se plier aux contraintes et aux désagréments assurés par le cadre d’accueil, lors de leur séjour sur une plage de la Corniche oranaise. Malgré les instructions et les dispositions annoncées la veille de la saison estivale, les conditions de séjour des vacanciers ne cessent de se détériorer, le long de ces plages, toujours occupées par des exploitants de solariums clandestins. Cette année, beaucoup ont constaté, l’arrêt total de la collecte des ordures qui ne se fait plus sur les plages. En effet, les remorques et tracteurs, chargés de nettoyer les plages, ne peuvent plus y accéder. Même les bacs à ordures ont disparu du paysage, ce qui «oblige» les estivants à jeter leurs déchets alimentaires sur le sable, créant ici et là des décharges sauvages sur toutes les plages du littoral. Un peu partout, des voies d’accès et des passages incontournables, menant à la plage, sont soit inondés et obstrués par des décharges sauvages, soit bloqués et squattés par des riverains qui se croient en droit de s’approprier ces espaces publics, pour ériger une extension illicite de leurs habitations. Déchets ménagers, ordures, détritus en tout genre, verre cassé, bouteilles d’alcool, canettes de bière, sacs en plastique, déblais et gravas divers se mélangent, formant ici et là, des mini-décharges pestilentielles, attirant les rats, les chiens errants et même les sangliers… Les plages du littoral d’Ain El Turck continueront certes, d’être fréquentées et d’accueillir des milliers d’estivants au revenu modeste et très modeste. Des estivants condamnés à devenir acteurs de ce chaos sordide, nourri à la fois, par l’absence de l’autorité de l’Etat, le règne du laxisme et l’abandon de toute notion de culture civique et de responsabilité citoyenne…

Par S.Benali