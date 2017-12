<span style='text-decoration: underline;'>HALT (Association de lutte contre la toxicomanie)</span>:<br><span style='color:red;'>Sortie champêtre pour jeunes</span>

L’association Halt–association de lutte contre la toxicomanie que dirige la sympathique et dévouée madame Dahane doctoresse, a réuni ses adhérents, les psychologues et jeunes animateurs pour une sortie champêtre à la forêt de la Montagne des Lions. Cette sortie a été très appréciée des jeunes qui ont chanté, dansé, déjeuner autour des discussions de leur avenir et de leur réinsertion et oublier le passé et voir l’avenir. Ainsi, l’association HALT aide ses jeunes et les accompagne dans leurs projets futurs avec l’ANSEJ. Et l’association a pris en charge plus d’une vingtaine de jeunes qui semblent être satisfaits du travail et de l’aide de l’association qui les accompagne. Mais l’association Halt, semble avoir des problèmes de locaux pour pouvoir continuer son travail de proximité qui commence à donner des résultats satisfaisants sur le terrain. Mais madame Dahane et son staff, se heurtent au problème pour accueillir dans un proche avenir les jeunes qui viennent de toutes les wilayas de l’ouest du pays. Et cette association mérite d’avoir un peu plus d’attention de par les responsables.

Adda.B