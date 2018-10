<span style='text-decoration: underline;'>championnat anglais (Div.2) Nottingham Forest </span>:<br><span style='color:red;'>Soudani enchaîne et rassure Belmadi</span>

Soudani enchaîne et rassure Belmadi

championnat anglais (Div.2) Nottingham Forest : Soudani enchaîne et rassure Belmadi

L’attaquant international algérien, Hilal Soudani, éloigné des terrains depuis le 24 août dernier en raison d’une blessure au genou, a enchaîné son deuxième match cette semaine, mercredi soir lors de la victoire en déplacement face à Bolton (3-0), pour le compte de la 14e journée du championnat d’anglais de division 2 (Championship).

Le deuxième meilleur buteur de l’équipe nationale en activité (22 buts) a fait son apparition en seconde période (80e). Il a effectué son retour à la compétition quatre jours plus tôt lors de la défaite concédée à domicile face à Norwich City (2-1) en championnat. Son dernier match remontait au 24 août à domicile face à Birmingham City (2-2) à l’occasion de la 5e journée. Cette blessure avait empêché Soudani d’être retenu pour les trois derniers matchs de l’équipe nationale en qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2018 en septembre face à la Gambie (1-1), et en octobre lors de la double confrontation contre le Bénin (victoire 2-0, puis défaite 1-0). Il devrait effectuer son retour chez les Verts face au Togo, le 18 novembre prochain à Lomé, lors de la 5e journée des qualifications, et du coup offrir une option offensive supplémentaire pour le sélectionneur national Djamel Belmadi. A l’issue de cette victoire, Nottingham Forest se hisse à la 7e place avec 22 points, accusant deux points de retard sur les places donnant accès aux barrages d’accession.