<span style='text-decoration: underline;'>Championnat grec (Olympiakos)</span>:<br><span style='color:red;'>Soudani serein pour le reste de la saison</span>

L’attaquant international algérien de l’Olympiakos Hilal Soudani, s’est montré serein quant à la suite du parcours de son équipe, en championnat grec de football, en dépit du match nul concédé dimanche à domicile face à son concurrent direct pour le titre, le PAOK Salonique (1-1), dans le cadre de la 12e journée.

«Celui qui gagne la rencontre ne gagnera pas forcement le championnat. Continuer les prochaines journées en tête du classement, c’est la chose la plus importante. PAOK est une bonne équipe mais nous avons montré que nous sommes meilleurs. Nous avons encore beaucoup de matchs devant nous pour remporter le championnat», a-t-il indiqué, cité mardi par la presse locale. Lors de ce choc de la 12e journée, Soudani a fait son apparition peu avant la pause (41e), alors que l’autre international algérien de l’Olympiakos Yassine Benzia n’a pas été convoqué. Les deux équipes occupent conjointement le fauteuil de leader avec 28 points, avec une avance de 9 longueurs sur le poursuivant direct. «Nous avons tout fait pour marquer un deuxième but. Nous avons bien travaillé ensemble, mais nous ne l’avons pas fait. Toute l’équipe voulait la victoire mais nous ne l’avons pas obtenue. Peu importe la difficulté, nous devons laisser le match de côté. Nous avons encore beaucoup de rencontres à jouer et nous continuerons à être forts», a-t-il ajouté. Gravement touché au genou, Soudani a retrouvé la compétition en août dernier, soit après plus de dix mois loin des terrains, à l’occasion de la réception d’Asteras Tripolis (1-0), en match comptant pour la 1e journée du championnat grec.