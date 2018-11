<span style='text-decoration: underline;'>Le président Bouteflika aux Walis </span>:<br><span style='color:red;'>«Soyez assurés de tout mon soutien»</span>

Le président de la République prend la défense des walis contre les parasites qui sabordent «vos efforts à des fins malveillantes, et qui s’appliquent, sans vergogne aucune, à imposer des pratiques répréhensibles et condamnables par la loi et la morale, à l’image de la corruption, le clientélisme et la bureaucratie».

Il est «normal que la stabilité de notre pays soit ciblée par des cercles de prédateurs et de cellules dormantes qui s’acharnent à attenter à sa crédibilité et à la volonté de ses enfants», a estimé le président de la République, lu en son nom par le secrétaire général de la présidence de la République, à l’occasion de la rencontre gouvernement-walis, tenue hier. Le propos est direct et suppose que l’Algérie fait l’objet de tentative de déstabilisation. Le chef de l’Etat qui retient que ces manœuvres interviennent à la veille de «chaque échéance cruciale pour le peuple algérien», affirme que «si certains réduisent les enjeux du présent et de l’avenir au changement et à la succession des responsables et des personnes, et entreprennent, pour des raisons obscures, de propager cette idée, vous savez, vous qui êtes sur le terrain, à relever au quotidien les défis sécuritaires et socioéconomiques, que l’enjeu est beaucoup plus grand». On aura compris que le vrai combat concerne «la protection des réalisations accomplies par le peuple ces deux dernières décennies et de leur préservation et valorisation à son profit».

Le chef de l’Etat a indiqué, également, que «les aventuristes qui font dans la promotion de la culture de l’oubli, du déni et de la négation ne sauront jamais des forces de construction et d’édification». Un message clair aux discours destructeurs qui ciblent le moral de la Nation. Les tenants de cette stratégie défaitistes «dissimulent les faucilles du massacre, qu’ils n’hésiteront pas à utiliser pour faire basculer le pays dans l’inconnu», insiste le président de la République.

Partant du postulat selon lequel, l’Etat sera être présent sur le terrain pour répondre aux ennemis de l’Algérie, mais surtout pour développer le pays au profit de la population, le chef de l’Etat a instruit les walis à adopter un nouveau mode de gouvernance, «basé sur l’initiative, l’anticipation, la gestion par objectif et l’approche par résultats». Dans un message, le président a été ferme et sans nuance. «J’ai donné des instructions claires pour le renforcement de la décentralisation, la promotion du Service public, et pour vous permettre d’assumer pleinement vos responsabilités en matière de gestion des affaires publiques locales» a-t-il rassuré, tout en engageant les walis. «J’attends de chacune et de chacun de vous, de sortir, par votre sérieux et votre persévérance, du cadre routinier et monotone de votre travail de mise en œuvre de programmes publics et de politiques, développées et décidées au niveau central, et d’adopter un nouveau mode de gouvernance, basé sur l’initiative, l’anticipation, la gestion par objectif et l’approche par résultats, rappelant que les grandes lignes de la stratégie nationale sont fixées et connues de tous et qu’elles ont été discutées et examinées à maintes reprises», affirme le chef de l’Etat qui, à travers cet attente, met en évidence l’importance des missions dévolues aux autorités wilayales.

Le président de la République prend la défense des walis contre les parasites qui sabordent «vos efforts à des fins malveillantes, et qui s’appliquent, sans vergogne aucune, à imposer des pratiques répréhensibles et condamnables par la loi et la morale, à l’image de la corruption, le clientélisme et la bureaucratie». C’est dire que le chef de l’Etat n’ignore pas la réalité du terrain et apporte tout son soutien aux fonctionnaires intègres. «Vous êtes confrontés quotidiennement et continuellement aux tentatives de ces éléments dévoyés, qui ne laissent passer aucune occasion dans vos programmes d’action sans essayer de l’exploiter afin de réaliser leurs viles fins dans les différents secteurs d’activité», affirme-t-il sans détour. Pointant du doigt ce fléau, le Président Bouteflika appelle les walis à rester intransigeants dans le combat en usant de toutes ses forces et par tous les moyens de dissuasion. «Soyez assurés de tout mon soutien», a clairement indiqué le chef de l’Etat. Il a souligné que «ce sont-là, en partie, des agissements qui entravent la concrétisation des objectifs escomptés de notre stratégie et la détournent de sa trajectoire, portant ainsi atteinte à la crédibilité de l’action du pouvoir public et décourageant l’usager du Service public dans son engagement et sa mobilisation mais également dans sa confiance envers tout ce que représente le pouvoir public en termes de signification et de valeurs».

Ainsi, le message du président de la République est empreint de réalisme et d’esprit de lutte contre les défaitistes et les corrompus qui mettent en danger la stabilité du pays.

Alger: Smaïl Daoudi