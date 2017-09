Laisser des enfants orphelins de leur père un jour de fête est certainement la chose la plus douloureuse qui soit. Les enfants des deux policiers martyrs sont en grande peine. Leurs épouses, leurs parents et leurs voisins, partagent certainement cette immense douleur. Mais que ces fils et filles de martyrs sachent que leur douleur est celle du pays en entier. Tous les Algériens ont pleuré la mort de nos deux héros. Et ces Algériens affichent leur fierté de les avoir comptés parmi eux. Ils leur sont reconnaissants pour leur acte qui a permis de sauver des dizaines de vie et surtout pour avoir mis en échec un terrible attentat terroriste. Nos deux martyrs ont démontré, en sacrifiant leur vie, que le pays demeure cher très cher aux yeux de ses enfants, que l’Algérien de 2017 est aussi courageux et brave que son aîné qui a libéré le pays par la force de ses convictions révolutionnaires et son sens du martyr. C’est dire que l’Algérie n’est pas stérile comme tentent de le faire croire certaines voix malintentionnées qui s’emploient à attenter au moral des Algériens.

Cette bravoure et ce courage que tout le monde reconnaît aux Algériens, est certainement le meilleur atout du pays à même de résister au fléau terroriste. Mais cela ne suffit pas pour assurer la sécurité du pays. L’abnégation de nos forces de sécurité doit être associée à un maximum de vigilance de la part de toute la société pour éviter des cauchemars, à l’image de ce que vivent beaucoup de pays du monde. La vigilance, comme l’a d’ailleurs souligné le ministre de l’Intérieur, doit être de tous les instants et partout dans le pays.

L’attentat de Tiaret aurait pu être évité ? Il n’est pas question de faire le procès de qui que ce soit, d’autant que les policiers, les soldats et les gendarmes ont montré une efficacité sans pareille dans le traitement du fait sécuritaire. Cela pour dire que l’on est très loin d’une quelconque dérive sécuritaire. Il est clair, en effet, que le terrorisme n’aura jamais le dernier mot. Mais si on peut faire mieux, en accentuant la vigilance des Algériens, ce seront des vies humaines que l’on sauverait. Nos braves policiers de Tiaret ont donné leur vie pour sauvegarder celles de leurs collègues. On aurait aimé qu’ils n’aient pas besoin de la faire. C’est dire l’importance de la vigilance.

Par Smaïl Daoudi