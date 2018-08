<span style='text-decoration: underline;'>À la veille de l’Aïd El Adha </span>:<br><span style='color:red;'>Spéculation sur le marché de gros de la pomme de terre</span>

La spéculation refait surface à l’occasion de chaque rendez-vous qui exige des dépenses. Ce phénomène qui revient chaque année, est perceptible plus particulièrement durant le mois sacré du Ramadhan et les fêtes religieuses, des dates propices pour la spéculation. Cette année, la situation n’a pas dérogé à la règle puisque à quelques jours de la célébration de la fête de l’Aïd El Adha, la spéculation touche les marchés de gros de la pomme de terre.

C’est en tout cas le constat dressé hier par le président de la Commission nationale des mandataires des marchés de gros, M. Mohamed Medjbar. Il a considéré qu’il s’agit de la spéculation le fait que la pomme de terre est distribuée au compte-goutte à quelques jours de l’Aïd El Adha. La rareté programmée de ce produit sur le marché fait automatiquement augmenter le prix.

« Le marché de gros est détenu par une mafia de la pomme de terre qui vise à maximiser son gain au détriment du citoyen, en manipulant l’offre émise sur le marché », accuse le responsable dans un entretien accordé à l’APS.

Pour ce qui est du procédé utilisé par les spéculateurs, le responsable a indiqué que « des centaines de tonnes de pomme de terre sont actuellement gardées dans des frigos et ne sont distribuées qu’au compte-goutte, et ce, afin de faire pression sur l’offre et donc sur les prix de vente en gros ».

Cet acte indélicat a déjà engendré des effets négatifs. À Alger, le prix de la pomme de terre au niveau des marchés et chez les commerçants de détails a enregistré une hausse. Sur les marchés du 8 mai 1945 (Sorecal), la marché d’El Hamiz et celui de Rouiba, le kilo de pomme de terre coûte actuellement entre 85 et 90 DA, alors qu’il y a moins d’une semaine, ce produit y était, en moyenne, cédé à 50 DA.

Pour ce qui est des prix d’autres produits alimentaires, le responsable s’attend à ce que leurs prix restent relativement «stables» voire en légère hausse, durant les fêtes, du fait du manque de main d’œuvre pour les récoltes. Il a souligné dans ce cadre que «l’offre pourrait éventuellement baisser sur le marché de gros en raison du manque de main d’œuvre pour les récoltes au niveau des plantations pour cette période creuse, une situation qui peut influer sur le prix de ces produits.

Le responsable a fait état d’une stabilité relative des prix pour les marchés de détail de fruits et légumes.

Mais il a prévenu que les prix des navets et de la courgette pourraient par contre augmenter vu que ces deux produits connaissent une forte demande lors des fêtes.

«Les navets et la courgette ne sont pas fortement consommés dans le pays, c’est pourquoi les agriculteurs ne les cultivent pas sur de vastes superficies, d’où leur offre relativement restreinte», a-t-il expliqué en ajoutant que la culture des fruits commence à se reprendre.

M. Medjbar explique la hausse des prix des fruits frais y compris de saison, que l’offre nationale avait diminué durant ces dernières années et plusieurs plantations avaient été converties en culture de légumes. « Ceci a été causé par la présence sur le marché de fruits issus de l’importation, et ce, avant que des mesures soient prises par le Ministère du Commerce. De calibre plus gros, ces produits importés s’étaient en effet substitués au fur et à mesure aux produits locaux. Mais actuellement, avec les restrictions faites aux importations par le gouvernement, beaucoup d’agriculteurs renouent avec la culture de fruits et réinvestissent sur leurs terres des vergers, avec la perspective d’écouler leurs marchandises en faisant face à la forte demande nationale », a-t-il expliqué. Il fait savoir que d’ici 3 ans environ et une fois que ces cultures engagées entameront leurs productions respectives, l’offre de fruits frais sur le marché national sera bien plus importante et de qualité.

Il a tenu à préciser que l’augmentation non justifiée des prix des fruits et légumes frais et qui sont périssables (contrairement à la pomme de terre frigorifiée) se pratique exclusivement au niveau du marché de détail. Il estime ainsi que c’est sur le marché de détail que les prix sont gonflés vu que «les détaillants appliquent des prix libres», contrairement aux grossistes. Les détaillants sont libres d’appliquer les prix qu’ils souhaitent en tenant compte de leurs emplacements et de la présence de concurrents. Ces commerçants bénéficient d’une marge importante même si certains produits connaissent une baisse au niveau du marché de gros a-t-il fait savoir.

Alger: Samir Hamiche