<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis de football/ USM Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Stage à Ain Benian du 13 au 21 avril</span>

L’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) effectuera un stage à l’école supérieure de l’hôtellerie et restauration de Ain Benian du 13 au 21 avril, a annoncé le club algérois mardi sur son site officiel.

Ce stage, au cours duquel deux matchs amicaux seront disputés les 15 et 21 avril contre des adversaires à déterminer, a été programmé pour meuble la trêve qu’observe le championnat, d’autant que le prochain match de l’USMA se jouera le 29 avril en déplacement face à la JS Kabylie, en mise à jour de la 23e journée. Le staff technique a accordé six jours de repos aux joueurs à partir de mercredi. La reprise est prévue mardi 11 avril au stade Omar Hamadi, et ce, après une séance de pesée pour tous les joueurs. Une séance matinale qui sera suivie par des tests physique (VO2) au centre technique national de Sidi Moussa dans l’après-midi. La deuxième séance d’entrainement aura lieu le lendemain mercredi au stade Omar Hamadi, précise la même source. Au terme de la 24e journée, l’USMA pointe à la 4e place au classement avec 35 points, à 12 longueurs de retard sur le leader l’ES Sétif. Les «rouge et noir» sont engagés en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique dont la première journée est prévue le week-end du 12, 13, 14 mai prochain.