<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Stage à Tlemcen à partir de vendredi</span>

Le MC Oran débutera vendredi son stage hivernal à Tlemcen avec un effectif réduit après la décision du président du club de Ligue 1 de football, Ahmed Belhadj, de se passer des services de pas moins de six joueurs en vue de la deuxième partie de la saison.

Cette décision continue d’ailleurs d’alimenter les discussions dans les fiefs des «Hamraoua» où l’on croise les doigts, craignant des lendemains incertains, surtout que leur équipe favorite n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise.

Mais ces appréhensions ne semblent pas dissuader le patron du club-phare de la capitale de l’Ouest qui a déjà officialisé le divorce avec Ziri Hamar, Nassim Yettou et le Malien Dousse Kodji, en attendant de faire de même avec Youcef Chibane, Hamza Aït Ouameur et Sofiane Bouchar.

Tous ces départs n’ont, pour le moment, pas été compensés par l’arrivée de nouveaux joueurs, car le patron oranais semble plutôt préoccupé par ses interminables conflits avec les membres de l’assemblée générale des actionnaires de la société sportive du club et qui ont pris dernièrement des proportions alarmantes, obligeant les autorités locales à intervenir, fait-on remarquer dans l’entourage du club. Et justement pour éviter d’autres désagréments à la formation d’El Bahia, une réunion regroupant les différentes parties antagonistes sera organisée dans les prochains jours sur initiative du wali d’Oran «pour apaiser la tension entre les actionnaires et les convaincre à unir leurs efforts dans l’intérêt du club», a-t-on appris du directeur local de la jeunesse et des sports, Badreddine Gharbi.

Le MCO a terminé la phase aller à la 9e place avec 18 points, devançant de trois unités seulement le 14e et troisième relégable, l’USM Bel-Abbès.