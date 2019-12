<span style='text-decoration: underline;'>Badminton /Avec la participation de plus de cent cavaliers</span>:<br><span style='color:red;'>Stage de l’équipe nationale U13 & U15 à Sidi Bel-Abbès</span>

La salle omnisports du centre de jeunes talents de Sidi Bel-Abbès abrite le critérium du Badminton pour les deux catégories de moins 13 ans et moins 15 ans.

Ce camp d’entrainement de SBA, nous précise Nourine Maâmar Salim, entraineur de l’EN des U13 & U15 du Badminton, entre dans le cadre du programme tracé par le ministère de la jeunesse et des sports, en collaboration avec la fédération algérienne du Badminton». Généralement, ces camps d’entrainements sont programmés pendant les vacances scolaires dans le but de détecter les jeunes talents », ajoute Nourine. Quelques jours avant ce regroupement de l’équipe nationale U13 & U15, Sidi Bel-Abbès a organisé un festival dans cette discipline et un tournoi régional ouest (critérium) organisé par la fédération du Badminton samedi passé où il y avait la participation des ligues de Chlef, Sidi Bel-Abbès, et Tiaret, tout en sachant que chaque ligue enveloppe plusieurs clubs.Suivra après (dimanche, lundi et mardi passés) le festival national de Badminton avec la participation d’une dizaine de ligues, soit tout le territoire national. Ce qui a permis aux sélectionneurs de détecter des pépites. A ajouter que le mois passé, un tournoi fut organisé afin de procéder à une opération de prospection où les meilleurs sont présents ici à SBA ainsi que ceux qui se sont classés pendant le festival de samedi dernier. Pour sa part, le directeur de ce stage, Samir Deffous, a tenu à remercier les responsables du centre régional des jeunes talents de SBA pour leurs services et nous précisa que ses poulains des U13 & U15 préparent un futur rendez-vous qui sera le championnat arabe au courant de l’année prochaine. Ce stage de SBA concerne 24 athlètes (11 garçons et 13 filles) et dure une dizaine de jours, soit du 23 décembre au mercredi premier janvier 2020. Il est encadré par le sélectionneur national Nouichi Omar, les entraineurs adjoints Baya Nesrine, Nourine Salim et Gouzali Abdelbaki, alors que le directeur du stage est Deffous Salim.