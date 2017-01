<span style='text-decoration: underline;'>Karaté Do | La ligue de wilaya entame ses activités </span>:<br><span style='color:red;'>Stage de perfectionnement et de connaissance des règlements</span>

Ils ont dit…

Khelifa Mohamed, Président commission d’arbitrage :

« Après le premier stage national de la semaine passée, on devait présenter aux entraîneurs et aux arbitres, les nouveaux règlements de la fédération internationale de Karaté, qui sont entrés en vigueur, à partir du 1er janvier 2017. Ceci pour prendre connaissance de toutes les révisions et nouveautés. On prévoit aussi un autre stage pratique sur terrain, qui sera plus axé sur le Kata. Le coach doit connaître les règlements, ainsi que les arbitres. On est aussi satisfait de bonne participation, et surtout du grand intérêt constaté. On souhaite former au moins 30 arbitres, qui vont gérer les tapis, lors des prochaines compétitions ».

Maître Benmouffok Mimoun, président commission technique de wilaya :

« Je suis l’actuel président de la commission technique de la ligue. Désormais, la ligue est en bonnes mains, et c‘est de bon augure, pour le renouveau de la discipline. Ce stage est en fait un complément du premier, afin de permettre aux coachs et arbitres de se recycler et se perfectionner encore plus, en prenant connaissances des nouveaux règlements de la WFK. Les jeunes stagiaires ont besoin d’être dirigés et formés. Pour les coachs, ils doivent êtres aussi de bons techniciens. En somme, la technique, c’est la pierre dorsale du coaching, de même que pour l’arbitrage. Je reste convaincu, qu’avec cette nouvelle ligue, le train sera bien mis en marche ».

Kaddour Taieb, président de ligue de karaté de la wilaya d’Oran :

« Après notre installation au niveau de la ligue, on se devait de faire le ménage, et donner un bon coup, pour remettre sur rails la discipline. Tout en lançant la formation, à partir de la base, on s’est attelé de suite, au recyclage des techniciens coachs et arbitres, selon les nouveaux règlements. On va désormais tout faire, pour que le Karaté au niveau d’Oran, retrouve son lustre perdu. Aussi, nous avons entamé nos activités, par le championnat de wilaya, qui s’est déroulé en deux phases, sur deux week-ends. La ligue est partie prenante en matière d’organisation ».