<span style='text-decoration: underline;'>Célébration de la journée mondiale de la douane a Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Statistiques des activités et facilités numériques au menu</span>

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la douane coïncidant chaque année avec le vingt janvier, les responsables de l’inspection divisionnaire des douanes de Mostaganem, ont organisé hier, des portes ouvertes reflétant les activités des fonctionnaires de cette administration durant l’année 2018.

Ainsi, le wali, le P/APW, le directeur régional des douanes de Chlef, dont relève l’inspection de Mostaganem, les autorités civiles et militaires et un sénateur, ont visité ces portes et reçu des informations très expliquées sur lesdites activités et le mode numérique (informatique), ainsi que le couloir vert qui facilitent les opérations relatives à l’importation des marchandises par les opérateurs économiques, plus particulièrement ceux agréé.

Aussi les statistiques affichées, relatives à l’activité durant 2017, font état de huit cent quatre vingt et un mille deux cent quatre vingt deux tonnes de marchandises transportées déchargées au port de Mostaganem et près de six cents tonnes de pomme de terres, de câbles électriques, couscous, dioule, roue d’accumulateurs, dattes, pastèques, thon, poulpe congelé, ont été exportées à partir du port de Mostaganem. Ce port a aussi enregistré durant l’année écoulée, quatre vingt onze mille trois cent trente voyageurs en provenance d’Espagne, er quatre vingt cinq mille trois cent quatre vingt dix huit voyageurs en partance vers l’Espagne.

Diverses marchandises d’une valeur totale d’un milliard trois cent quatre vingt quatre millions de centimes, ont été saisies durant la période considérée. Neuf infractions aux changes ont été relevées en 2017.

Le montant des pénalités s’élève à trois cent soixante dix huit millions de dinars. Cinq mille soixante treize véhicules légers, mille quatre cent douze camions, sept cent quatorze engins et soixante quatre remorques importés, ont transité par le port de Mostaganem en 2017. Ainsi, le nombre de véhicules importés a été réduit par rapport aux autres années. Et dans un cadre humanitaire, les responsables de la direction régionale des Douanes de Chlef, dont relève l’inspection divisionnaire de Mostaganem, ont décidé de remettre prochainement 10 conteneurs de vêtements usagers saisis au port de Mostaganem en 2016 et 2017, remis au Croissant rouge algérien de cette wilaya.

La remise sera effectuée dès que l’examen par des experts desdits vêtements confirme que ceux-ci peuvent être portés par des gens pauvres sans être atteints par aucune contagion. Aussi, à l’occasion de ladite célébration, sept cadres et agents des douanes, ont été promus à des grades supérieurs et trois retraités douaniers, ont été gratifiés d’un cadeau chacun.

Charef.N