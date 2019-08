<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt </span>:<br><span style='color:red;'>Stockage de plus de 160.000 qx de céréales</span>

Une quantité de 160.584 quintaux de céréales a été stockée dans la wilaya de Tissemsilt à ce jour, au titre de la campagne moisson-battage qui se poursuit, a-t-on appris jeudi de la direction des services agricoles.

Cette quantité a été accueillie au niveau de 14 points de stockage fournis par la Coopérative de céréales et légumes secs de la wilaya d’une capacité de stockage de 449.000 qx, a-t-on indiqué au service régulation de la production végétale et animale, signalant le stockage de 158.977 qx de blé dur et 1.607 qx d’orge. Des céréaliculteurs de Tissemsilt ont souligné que la collecte des récoltes se déroule dans de bonnes conditions, saluant le rôle de CCLS de la wilaya. A rappeler que le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche aavait inauguré dernièrement le siège de cette CCLS qui assure à lawilaya une indépendance de la CCLS de Mahdia (Tiaret). La campagne moisson-battage, qui a touché à ce jour 54.367 sur un total de 81.000 hectares concernée par l’opération, a atteint un taux d’avancement de 67 pour cent, selon la DSA. Une production estimée à 920.000 qx de céréales est prévue, dont 624.000 qx de blé dur, 53.000 qx de blé tendre, 225.000 qx d’orge et 18.472 qx d’avoine.

Pour assurer la réussite de cette campagne, la DSA a mobilisé d’importants moyens matériels dont 253 moissonneuses-batteuses, 1.910 tracteurs, 124 camions de transport du produit et autres matériels. Pour rappel, la wilaya de Tissemsilt a réalisé, lors de la saison agricole écoulée (2017-2018), une production de 1,5 million qx de différentes variétés de céréales.