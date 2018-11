Suivi des investissements

La semaine dernière, le wali d’Oran a procédé à l’installation d’une commission chargée du suivi et de l’évaluation du taux de réalisation des projets d’investissement engagés par les opérateurs ayant bénéficié de lots de terrains industriels. Il s’agit, précise-t-on, d’enquêter sur le démarrage effectif de ces projets annoncés par des investisseurs privés depuis ces dernières années mais qui n’ont pas connu le moindre signe de lancement. Commentant et saluant cette décision du wali, «les mauvaises langues locales» se demandaient néanmoins pourquoi ce genre de commission de suivi n’a pas été mis en place avant, à l’époque de la gestion de ce dossier des investissements privés par le fameux CALPIREF. On se souvient pourtant, depuis plus d’une dizaine d’années, les responsables locaux successifs annonçaient souvent des opérations de «récupération d’assiettes foncières» attribuées et non utilisées par leur bénéficiaires, investisseurs auto-déclarés. En réalité, il ne fallait pas être grand clerc ou expert membre d’une commission spécialisée pour savoir ou découvrir que tel ou tel terrain affecté à un investissement privé n’est pas exploité pour le projet annoncé. S’agissant de suivre les taux de réalisation des projets lancés, la nouvelle commission de wilaya semble venir confirmer les failles et les déficits enregistrés en ce domaine par les directions et les services techniques concernés par cette mission. Selon un communiqué de la wilaya, cette commission est chargée d’effectuer des sorties sur le terrain pour «enquêter sur le démarrage effectif des projets d’investissement et sur leur délais d’achèvement». Et le même communiqué de wilaya précise que «tout investisseur ou promoteur immobilier qui ne s’est pas lancé dans l’exécution de son projet d’investissement sera passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, incluant dans certains cas, l’annulation de l’attribution ». Un rôle et une mission qui étaient dévolus à l’ancien Calpiref, Comité de promotion des investissements, mis aux oubliettes de l’administration depuis longtemps. Pourquoi faut-il croire que cette nouvelle commission, composée pratiquement des mêmes acteurs représentant différentes structures et directions de wilaya, pourrait réussir là où toutes les précédentes ont plutôt échoué… ?

Par S.Benali