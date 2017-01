<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une - 17ème journée/USM Bel Abbés 2 - CA Batna 0</span>:<br><span style='color:red;'>Sur un doublé de Bouguelmouna</span>

Désormais, et pour le grand bonheur de ses supporters, le club phare de la Mekerra continue sa série de bons résultats, et la victime d’El Khadra, fut avant-hier, le CAB de Batna.

Avec un effectif amoindri, de l’attaquant El Amali Mohamed Amine, l’USMBA réalisa l’essentiel, grâce à un doublé de son nouvel avant-centre, El Habib Bouguelmouna. Dés le coup d’envoi de l’arbitre Boukaouassa, ce sont les locaux qui annoncèrent la couleur, suite à un but qui ne tarda pas. Car, dés la 14’ de jeu, Bouguelmouna ouvrit la marque, sur une tête ajustée, ne laissant aucune chance au gardien adverse, Maâzouzi. Les protégés de Chérif El Ouazzani ne se contentèrent guère de ce but, et continuèrent leur jeu offensif, face à un adversaire qui ne trouvait pas ses marques. A la 36’, profitant d’une gaffe défensive de la part des joueurs de Mechiche, Bouguelmouna, bien situé, saisit l’occasion et signa son doublé, et par conséquent, rejoint le buteur maison Balegh, avec six buts en championnat. Au retour des vestiaires, et malgré quelques attaques timides, de la part des camarades du capitaine, Babouche, le score ne changera pas, et l’USMBA signa ainsi sa huitième victoire de la saison. Elle ne compte désormais, que trois points de retard sur le meneur, le MCA. « On aurait pu inscrire plus de buts, mais, mes joueurs se sont contentés de gérer leur acquis, réalisé en première mi-temps. Ils ont voulu se préserver et récupérer, après leur victoire de l’USMH de la semaine passée », a ainsi déclaré, l’entraîneur de l’USMBA, Chérif El Ouazzani.

B. Didéne