<span style='text-decoration: underline;'>Pour protéger les travailleurs</span>:<br><span style='color:red;'>Suspension du tri des déchets dans les CET</span>

Le tri des déchets au niveau des Centres d’enfouissement technique (CET) de la wilaya d’Oran a été suspendu pour protéger les travailleurs d’une potentielle contamination au coronavirus, a-t-on appris de la directrice de l’EPIC CET Oran.

Le tri des déchets se fait en grande partie sur le brut acheminé vers les CET, a indiqué Dalila Chellal, expliquant que le tri se fait manuellement.

«Nous avons décidé de suspendre toute activité de tri au niveau des CET pour préserver la santé et la vie des travailleurs», a-t-elle souligné, faisant savoir que l’enfouissement des déchets se fait ainsi sans tri, avec des engins, sans intervention manuelle des travailleurs pour éviter tout risque de contamination. «Il arrive souvent aux travailleurs de remarquer dans les tas de déchets à enfouir des bavettes et même des tenues complètes de protection», a-t-elle fait remarquer. L’impact de cette démarche est surtout économique. Les déchets valorisables récupérés étaient vendus aux enchères, permettant un gain à la fois économique et écologique. Par ailleurs, Mme Chellal compte lancer un appel à la population pour trier les bouteilles d’eau et les ramener aux centres de tri de proximité à hai Medina Jdida et Arzew, ainsi que le plastique appelé PET pouvant servir pour la fabrication des casques protecteurs pour les équipes médicales. «Un industriel s’est dit prêt à fabriquer ces casques gracieusement pour les établissements de santé, s’il pourra avoir la matière première, soit le PET», a-t-elle dit, ajoutant qu’elle a décidé de lancer ces appels via les médias et les réseaux sociaux.