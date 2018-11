<span style='text-decoration: underline;'>Réhabilitation du patrimoine</span>:<br><span style='color:red;'>Symposium algéro-espagnol à l’USTOMB</span>

Un symposium mettant en relief les expériences algérienne et espagnole dans le domaine de la réhabilitation du patrimoine historique est prévu les 6 et 7 novembre prochains à Oran, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Des exemples pratiques en réhabilitation et réutilisation des fortifications seront présentés lors de cette rencontre qui se tiendra à l’auditorium de l’Université des sciences et de la technologie «Mohamed Boudiaf», a indiqué le comité d’organisation dans un communiqué à l’APS. Proposé par l’Institut Cervantès d’Oran (ICO) dans le cadre de la coopération algéro-espagnole, ce symposium a pour but essentiel «la diffusion des connaissances sur les bonnes pratiques en matière de réhabilitation et de réutilisation des fortifications», a-t-on expliqué.

L’objectif consiste aussi à «créer un espace de réflexion et d’échange autour de divers segments tels que la recherche historique, la conservation, les matériaux, la gestion, le développement durable et le tourisme culturel», a fait savoir la directrice de l’ICO, Mme Inmaculada Jiménez. L’expérience algérienne sera mise en relief par l’Agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture (ARPC), l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), l’Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (EPAU), et le Département d’architecture de l’USTO-MB.

La participation étrangère sera représentée, quant à elle, par des experts de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) et du Comité scientifique international sur les fortifications et le patrimoine militaire (Icofort).