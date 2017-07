<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Tableaux lumineux: Des emplacements inappropriés</span>

Malgré notre volonté en tant que citoyen donnant son avis à vouloir attirer l’attention des responsables de l’APC de la ville sur l’installation des deux tableaux lumineux pour le simple fait que leurs emplacements sont inappropriés.

En effet, l’un installé sur l’intersection du principal boulevard du 1er Novembre et la rue de la Révolution et l’autre sur l’avenue Mohamed Boudiaf et les urgences de l’hôpital Ahmed Medeghri, ne font pas l’unanimité quant à leurs emplacements pour non seulement installés en bordure du trottoir et ne peuvent lire ces tableaux que les…automobilistes en premier, incroyable mais vrai…Ce constat peut paraître aussi aberrant qu’insolite pour donner la priorité aux….conducteurs de véhicules pour lire les nouvelles ou annonces et après on recherche les causes d’incidents qui peuvent se produire par la suite. Certes, ces tableaux sont d’une grande utilité pour les citoyens de la ville de Témouchent mais lorsqu’ils sont utilisés à bon escient et dans le bon sens que requiert l’esprit et non peut-être l’obligation d’installation et pour cette deuxième hypothèse quitte à ne pas procéder à leurs usages dans de tels cas. Dans les pays développés, généralement ces modes d’informations sont installés sur des places publiques avec ses affluences et ses…bancs avec toute la latitude des personnes du troisième âge de pouvoir lire ce qui est porté sur ces tableaux à la connaissance des habitants. Et dire que la place Mohamed Boudiaf du centre-ville est totalement indiquée pour être cet emplacement idéal avec toute cette présence et Dieu sait combien elle est nombreuse durant les journées d’été et du fait que cette place constitue le poumon de la ville. Quant au second tableau installé à proximité des urgences, il n’en demeure pas moins qu’il n’est d’aucune utilité à cet endroit et que ce n’est certainement pas les coins au niveau de cette avenue qui manquent pour trouver meilleur devant le mouvement de foule au quotidien sur ce tronçon fréquenté de manière régulière aussi bien de jour comme de nuit.

Installés à coups de millions et des millions pour en fin de compte ne pas servir de manière adéquate, cela reste du gâchis en fonction de la vocation première de ces tableaux de ce qu’ils peuvent offrir comme «prestations» aux citoyens de cette localité. Tout cela en principe n’aurait pas nécessité ce constat si seulement une étude plus appropriée a été faite sur l’idée de ces emplacements qui aujourd’hui sont tout simplement inappropriés.

Sabri Nadjib