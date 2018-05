<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbès /Renouvellement des contrats</span>:<br><span style='color:red;'>Tabti ouvre le bal</span>

La direction de l’USM Bel Abbès a entamé l’opération de renouvellement des contrats des cadres de l’équipe, récente détentrice de la Coupe d’Algérie, a appris l’APS mardi de ce club de Ligue 1 Mobilis de football.

C’est le milieu de terrain Larbi Tabti qui a ouvert le bal en paraphant lundi soir un nouveau contrat d’une année, a indiqué à l’APS le directeur général du club, Kaddour Benayad. «Il s’agit d’une belle opération, au vu du poids du joueur dans l’équipe, sachant qu’il a fait l’objet de convoitises de pas mal de gros bras de notre championnat», s’est réjoui le DG de la formation de la «Mekerra» ajoutant que le capitaine d’équipe, Fares Benabderrahmane et l’attaquant Habib Bouguelmouna, dont le contrat a expiré à l’issue de la saison 2017-2018, seront conviés dans les prochains jours à le prolonger à leur tour. Par ailleurs, les négociations sont toujours en cours au sujet de la prolongation du bail de l’entraineur, Si Tahar Cherif El Ouezzani, qui vient de boucler sa deuxième saison avec les « Vert et Rouge». «Cherif El Ouezzani a posé ses conditions pour poursuivre l’aventure avec nous. Les négociations sont toujours en cours», a informé le même responsable, tout en se montrant «optimiste» quant à trouver un terrain d’entente entre les deux parties, et rassurant avoir préparé le chèque du coach représentant les arriérés de ses cinq mois de salaires qu’il a réclamées. M. Benayad en a profité pour préciser qu’il n’avait aucun problème avec Cherif El Ouezzani, estimant que ses derniers propos dans la presse et qui ont courroucé l’entraineur «ont été mal interprétés». L’USMBA, qui a patienté jusqu’à l’avant-dernière journée du championnat pour assurer son maintien parmi l’élite, prendra part la saison prochaine à la Coupe de la Confédération africaine pour la deuxième fois de son histoire, d’où le désir de la direction du club à tout ficeler avec l’entraineur et les joueurs retenus en vue de l’exercice à venir afin d’entamer vite l’opération de recrutement, a conclu le DG du club.