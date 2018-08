<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés: Nouveau coup dur pour Moez </span>:<br><span style='color:red;'>Tabti suspendu face à la JSK</span>

Les jours se suivent et se ressemblent pour le club phare de la Mekerra qui vit des moments difficiles à cause d’une gestion administrative catastrophique.

C’est devenu une habitude et une chose facile d’être à la tête d’El Khadra sans avoir les compétences pour gérer une si prestigieuse équipe de la trompe de l’USM Bel Abbés. Déjà, nous sommes à quatre directeurs de la SSPA/USMBA et une direction calamiteuse prônée par un groupe de faiseurs de troubles du troisième âge qui n’aime pas que l’équipe gagne. Leur sale besogne a été entamée dés le sacre de la coupe et on commence tôt à récolter leurs mauvaises récoltes. La dernière mauvaise nouvelle est le cas de Tabti Larbi. Un meneur de jeu absent pour avoir perdu sa licence pare son administration et il sera encore une fois absent pour le prochain déplacement de Tizi Ouzou. Un match prévu face à la JSK locale mardi prochain. Cette suspension vient après le carton jaune concédé par le numéro cinq de l’USMBA face à l’OM pour contestation de décision, plus les 30.000 dinars d’mande. Ce qui fait que l’envie de jouer est perdu chez certains joueurs, dont certaines indiscrétions parlent déjà d’un malentendu entre l’entraineur Moez et ses poulains.

B. Didéne