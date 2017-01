<span style='text-decoration: underline;'>Transport</span>:<br><span style='color:red;'>Talai appelle les citoyens à signaler les augmentations anarchiques</span>

En marge de l’adoption de projet de loi relative à l’organisation et à la sécurité routière à l’APN, le ministre des Transports et des Travaux publics Boudjemaa Talai, a appelé, hier, les citoyens à signaler aux autorités les changements opérés dans la tarification du transport.

Alger: Samir Hamiche

En qualifiant ces augmentations d’anarchiques, le ministre a indiqué que «des rencontres sont prévues entre les syndicats et les représentants des transporteurs et des négociations seront entamées afin de trouver des solutions adéquates». Ce qui laisse entendre que des possibilités d’augmentations seront négociées lors de cette rencontre. En effet, à peine que les augmentations des prix des carburants sont entrées en vigueur que certains transporteurs, ont procédé à une augmentation hasardeuse qui varie entre cinq et dix dinars.

Par ailleurs, le projet de loi en question, prévoit l’instauration d’un système du permis à points et le durcissement des sanctions contre les contrevenants. Dans cette optique, le ministre a signalé que des amendes seront également portées à la hausse. Il faudra débourser 2000 dinars pour les contraventions du 1er degré (présentation des documents et l’usage d’un équipement de véhicule non-conforme). 2500 DA pour les contraventions du 2ème degré (empiétement sur une ligne continue et arrêt et stationnement abusif), 3.000 DA pour celles de 3ème degré (ceinture de sécurité, casque pour les cyclomoteurs et motocyclettes, défectuosité des dispositifs d’éclairage, enfants moins de dix (10) ans aux places avant) et 5.000 DA pour les contraventions du 5e degré (usage manuel du téléphone portable ou usage de casque d’écoute radiophonique durant la conduite et mise en marche à l’avant du véhicule d’appareils audiovisuels durant la conduite, manœuvres interdites sur les autoroutes et les routes express, l’emprunt de certains tronçons interdits à la circulation et l’état et la conformité des pneumatiques des véhicules à moteur aux normes).

Le conducteur disposera de 30 jours pour payer son amende. Au-delà de ce délai, elles seront majorées «à 3.000 DA pour les contraventions du 1er degré, 4.000 DA pour les contraventions du 2ème degré, 6.000 DA pour les contraventions du 3ème degré et 7.000 DA pour les contraventions de 4ème degré» a précisé encore le ministre des Transports et des Travaux publics.