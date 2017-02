<span style='text-decoration: underline;'>En visite aux chantiers de l’aéroport d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Talai ne confirme pas le départ du PDG d’Air Algérie</span>

Lors d’une visite d’inspection et de travail hier au niveau des chantiers à l’aéroport d’Alger, le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemâ Talai, a indiqué que le limogeage de Mohamed Abdou Bouderbala, PDG d’Air Algérie, n’est qu’une spéculation.

Alger: Wahida Oumessaoud

Ainsi, le ministre a nié l’existence d’aucun reproche particulier à l’encontre du PDG de la compagnie aérienne. «C’est de la spéculation» a répondu le ministre aux journalistes. Selon lui, la décision de nomination et de limogeage est une prérogative du Conseil d’administration qui doit convoquer l’assemblée générale. La convocation de l’Assemblée générale de la compagnie par le PDG, est nécessaire pour prendre la décision de limogeage, selon le ministre qui dira encore que la décision du Conseil d’administration de la compagnie aérienne nationale sera respectée. Ainsi, le ministre dira que le départ du PDG dépendra des résolutions de l’Assemblée Générale qui se tiendra peut-être dans les prochains jours, sans préciser de date.

En réponse sur la situation à Air Algérie, le ministre n’a pas caché sa colère quant au non respect de «la sécurité aérienne». L’Algérie est membre de l’Organisation mondiale de la navigation aérienne, dira le ministre qui ajoutera «nous devons respecter à la lettre les normes de navigation». «On ne joue pas avec la sécurité des passagers» a martelé le ministre. Ce dernier, a annoncé également, l’ouverture d’une enquête au sein d’Air Algérie pour définir les raisons de l’atterrissage forcé d’un avion au niveau de l’aéroport d’El Oued la semaine passée. Selon M. Talai, une enquête a été diligentée pour définir les dépassements au sein de la compagnie aérienne. Il cita entre autre, les méthodes de recrutement des pilotes et des mécaniciens.

Par ailleurs, le ministre qui s’est rendu sur les différents chantiers de l’aéroport, a estimé que l’avancement des projets est dans le bon sens. «La nouvelle aérogare d’Alger sera le point de jonction entre l’Afrique et l’Europe. Elle sera dotée de toutes les infrastructures d’accompagnement, en catering, en fret et en hébergement, ce qui lui permettra d’être conforme aux standards internationaux» a-t-il dit et d’ajouter «la future infrastructure d’une capacité de 11 millions de passagers par an, conforme aux standards internationaux, sera réceptionnée fin 2018».

La ligne du train de l’aéroport réceptionné en juillet 2018

La nouvelle zone passagère dénommée «Aérogare Ouest» d’une capacité de 11 millions de passagers, coûtera 74 milliards de dinars, selon les explications des responsables de chantiers au ministre. Ce dernier, a précisé que le financement de ces projets est partagé entre l’entreprise de gestion des ports et le Trésor public.

Concernant l’extension de la ligne El-Harrach-Bab Ezzouar-Aéroport de 7 stations, celle-ci devrait être mise en service en 2020 a précisé M. Talaï. Lors de ses explications au ministre du secteur, Issâad Mahieddine, cadre de Cosider et responsable du projet du Métro de l’aéroport, «Cosider a changé sa méthode de réalisation en TOP Down». Cette méthode, explique-t-il, a permis d’économiser 1,5 milliard de dinars sur chaque station, soit environ 10,5 milliards de dinars sur les 7 stations de ce projet. Les taux d’avancement des travaux, selon le même responsable, sont autour de 35%. Pour l’extension El-Harrach-Bab Ezzouar-Aéroport d’Alger, dont les travaux sont entamés depuis 2015, celle-ci s’étend sur un linéaire de 10 km et comprend 10 stations. Cette ligne desservira des quartiers denses en populations, tels que Beaulieu, Oued Smar, cité 5-Juillet, Bab Ezzouar, le Pôle universitaire d’El- Harrach, le Centre des affaires de Bab Ezzouar et l’université Houari-Boumediene. Elle reliera le tramway au carrefour de l’université Houari-Boumediene et offrira une multimodalité au niveau de cette station. Pour le train qui desservira l’aéroport, il sera opérationnel dès le mois de juillet de l’année prochaine explique le ministre qui a écouté les explications des responsables du projet en question.

Il est à rappeler que la nouvelle aérogare internationale, dont les travaux de construction avaient été entamés fin 2014, sera réalisée sur une superficie de 73 hectares avec une enveloppe financière de 90,3 milliards de dinars. «Le projet est financé sur les fonds propres de la SGSIA et par des crédits bancaires remboursables sur 20 ans.