<span style='text-decoration: underline;'>Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA</span>:<br><span style='color:red;'>«Tamazight est un repère fondamental de la personnalité nationale»</span>

M. Si El-Hachemi Assad, secrétaire général du HCA a plaidé, à partir de Tissemsilt, pour inscrire Yennayer, comme fête légale. «Ce sera une valeur ajoutée aux efforts consentis», a-t-il soutenu. Il a déclaré également, que le HCA s’est attelé cette année, à célébrer le nouvel an 2967, à travers l’ensemble du territoire national, avec l’implication de plusieurs secteurs ministériels.

Il faut dire, que le programme des festivités était riche et varié. En ce qui concerne l’enseignement, le HCA a accompagné l’effort du ministère de l’Éducation nationale, dans la stratégie de généralisation graduelle, conformément au protocole paraphé entre les deux institutions en février 2015. Le bilan fait état, que la langue tamazight a été enseignée durant l’année scolaire 2015-2016, dans pas moins de 32 wilayas. «Pour une première évaluation, le secrétaire général du HCA a rencontré les acteurs, de ce nouvel élan donné à cet enseignement, y compris à travers les cours d’alphabétisation, pour adultes dans neuf wilayas. En collaboration avec l’association Iqraa et l’Office national d’alphabétisation, pas moins 350 apprenants, ont bénéficié d’une initiation à l’écrit de tamazight. Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA, initiateur de ces ateliers), Si El-Hachemi Assad a estimé, que la langue amazigh a connu une «importante évolution», depuis son introduction dans la dernière révision constitutionnelle, comme langue nationale et officielle, aux cotés des autres constantes de la nation algérienne, que sont l’Islam et la langue arabe. M. Assad a, dans ce cadre, mis en exergue les efforts du président de la République, pour le confortement de l’identité nationale, et ce, à travers une batterie de réformes introduites dans la constitution, dont la constitutionnalisation de la langue amazighe, en tant que langue nationale et officielle, pour toute l’Algérie. Concernant le programme 2017, l’on fait part notamment, de la commémoration du centenaire de la naissance de l’écrivain, anthropologue et linguiste Mouloud Mammeri, (1917-1989), avec, notammen, la réédition et la traduction vers le Tamazight de ses œuvres, des colloques et un festival dédié à l’Ahalil à Timimoun. L’année 2017 sera aussi «l’année de la formation continue» des enseignants de Tamazight, des greffiers de justice et des journalistes exerçant en Tamazight, a souligné l’orateur, qui met en relief également, la participation à «l’amazighisation de l’environnement», par l’usage de concepts signalétiques, proposés par le HCA. Dans une première étape, Béjaïa a été choisie, comme wilaya-pilote de ce projet. Le SG du HCA a aussi signalé, la «finalisation prochaine du projet de Centre national de recherche en langue et culture Amazighes à Béjaïa» et un travail avec les différents secteurs», pour finaliser les textes juridiques, afin d’asseoir l’académie de la langue amazigh, annoncée en 2016.

Mohamed Achraf