<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Taux de réussite de 59,72% et le lycée de Lamtar en pôle position</span>

Les résultats du baccalauréat de la session de juin 2019 ont été, comme prévu, communiqués aux heureux lauréats en fin de journée de jeudi dernier.

A Sidi Bel Abbés, le taux de réussite a atteint les 59,72 pour cent des 8.688 candidats présents aux épreuves dans les 41 centres d’examens de la wilaya.

La major de promotion est l’élève Bouzid Israâ du lycée Miloua Maâchou sis au quartier Frères Adnane de Sidi Bel Abbés avec une moyenne de 18,23 sur vingt, suivie de cinq candidats ayant arraché une moyenne de plus de 18/20 avec mention d’excellence. Entre autre, on enregistre 345 (dont 236 filles) qui ont obtenu une moyenne entre 14 et 15,99 avec mention bien, alors que la branche des mathématiques compte le plus de réussite avec un taux de 89,16 pour cent. Concernant le classement des lycées, c’est celui de la commune de Lamtar (daïra de Ben Badis), le lycée El Ouarraghi Mohamed qui se classa en premier avec un taux de réussite de 98,41 %, suivi du lycée Azza Abdelkader de SBA avec 88,98 %.

M. Bekkar