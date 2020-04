<span style='text-decoration: underline;'>En ces temps de confinement</span>:<br><span style='color:red;'>Taxis clandestins, un créneau porteur</span>

Le gel des activités des transporteurs et des chauffeurs de taxis dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour réduire les risques de propagation du coronavirus, ne fait pas que des malheureux à Oran.

Les chauffeurs clandestins profitent de cette période d’interdiction pour marauder dans les bd périphériques et le centre-ville dans le but de racoler leurs clients. Certains gardent leurs anciens tarifs, mais d’autres saisissent l’occasion pour négocier leurs services contre des prix exorbitants.

Les usagers qui doivent se déplacer entre les périphéries et le centre-ville doivent souvent se soumettre au dictat de ces clandestins qui exigent parfois le double du tarif réel, voire plus. « Les clandestins exigent désormais 200 dinars la place pour le trajet entre Haï Sabah et Dar El Beida. C’est un prix excessif ! », regrette cet usager rencontré au rond-point de Dar El Beida.

Le trajet entre Haï Sabah et Dar El Beida coûtait il y a quelques semaines, au maximum 30 dinars sur les autobus desservant les localités de Hassi Bounif et Sidi Maârouf.

Du côté de la ligne reliant le palais des sports (M’dina J’dida) à la zone est de la ville (Haï Nour, Haï Es Sabah, Haï Yassmine, Dar Es Salam…), les prix n’ont pas augmenté, mais les clandestins sont de plus en plus rares à desservir cette ligne «clandestine». Devant le « terminus » du palais des sports, les clients de ces clandestins ne manquent pas. Il suffit pour les clandestins de quelques minutes pour faire le plein.

D’autres clandestins préfèrent, par contre, travailler par téléphone avec leurs clients habituels. Ces clandestins fixent leurs tarifs par «course» et selon la tête du client. Certains chauffeurs de taxis réglementaires se sont même reconvertis en clandestins durant cette période d’interdiction pour subsister. Ils prennent ainsi un risque énorme pour gagner quelques centaines de dinars par jour.

Les « taxieurs » pris en flagrant délit de violation de l’interdiction de travail, sont non seulement passibles de lourdes amendes et d’un retrait immédiat du permis de conduire, mais ils risquent également de voir leur agrément retiré et leurs véhicules mis en fourrière.

H. Maalem