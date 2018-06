<span style='text-decoration: underline;'>Affaire des 701 kilogrammes de cocaïne saisis au port d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Tayeb Louh apporte de nouveaux éléments </span>

Alors que l’affaire des 701 kilogrammes de cocaïne saisis au port d’Oran n’a pas encore délivré tous ses secrets, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux Tayeb Louh, rompe le silence pour donner quelques détails et nouveaux éléments.

En effet, après quelques semaines que cette importante quantité avait été saisie au port d’Oran, c’est jusqu’à hier que Tayeb Louh s’exprime sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre.

Le ministre qui intervenait à l’Assemblée populaire nationale (APN) à l’occasion du vote de la loi relative à l’exception d’inconstitutionnalité, a fait savoir que quatre enquêtes sont ouvertes dont deux sont liées au trafic d’influence et une sur le blanchiment d’argent contre Kamel Chikhi, principal accusé dans l’affaire du trafic de cocaïne.

Affirmant que des commissions rogatoires internationales ont été délivrées par la justice, le ministre confirme le placement en détention de plusieurs suspects.

Il a indiqué que six personnes sont en détention et 12 autres seront présentées au juge aujourd’hui ou demain (lundi et mardi NDLR) et pourraient être mises en prison».

Pour ce qui est du traitement de cette affaire par les médias, le ministre a affirmé qu’il y a confusion et beaucoup d’informations erronées diffusées sur cette affaire. Le silence des autorités sur cette affaire a ouvert la porte aux rumeurs et nombreuses supputations aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux.

Dans un autre cadre, Tayeb Louh a promis l’intolérance contre les personnes impliquées. L’orateur a affirmé que hormis l’affaire de la cocaïne, le principal accusé Kamel Chikhi, plus connu sous le nom de «Kamel El Boucher», est impliqué aussi dans trois autres affaires. Des affaires qui sont liées principalement à ses activités dans l’immobilier. L’accusé est suspecté d’avoir octroyé des avantages et indus à des fonctionnaires de l’administration pour services rendus, pour l’avoir aidé dans l’acquisition de terrains.

Il convient de rappeler, que la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), était la première institution à avoir réagi sur cette affaire pour nier l’information selon laquelle un chauffeur du Général Abdelghani Hamel aurait été impliqué. Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, la DGSN a indiqué que le suspect est un chauffeur “des services du parc automobile de la Direction et non pas le chauffeur personnel du Directeur général de la Sûreté nationale”.

Dans son communiqué, la Direction de l’Administration générale de la DGSN, estime que les informations relayées sont “une pure affabulation et une information mensongère que nous démentons formellement”.

La DGSN ajoute que “ces rumeurs sont l’œuvre d’individus qui ont des objectifs précis pour semer la zizanie au lieu de laisser la justice faire son travail conformément à la loi”. Dans ce sillage, la DGSN assure que “l’acte du mis en cause est un acte individuel et isolé qui n’engage nullement son administration et la Sûreté nationale”.

Alger: Samir Hamiche