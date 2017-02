<span style='text-decoration: underline;'>LICENCES, BANANE, POMME, VIANDES… </span>:<br><span style='color:red;'>Tebboune dit tout sur les importations</span>

Le ministre s’est voulu plus insistant, concernant les produits de première nécessité. «C’est clair. Nous ne réduirons pas d’un kilogramme tout ce qui est importé en matières de légumes secs, de céréales, d’huile et de sucre». Cette clarification devra apaiser le marché, mais seulement sur le volet des produits à large consommation.

Alger: Smaïl Daoudi

Au moment où les pre miers chiffres de l’in flation semblent inquiéter les pouvoirs publics, la stratégie du gouvernement en matière de commerce extérieur donne l’impression de vaciller quelque peu. Elle est au centre des critiques de l’opinion nationale pour ce qu’elle induit comme hausse des prix. Sur le sujet, le ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, se veut pédagogue.

«Nous n’interdisons rien, nous régulons nos importations afin de protéger nos recettes (en devises) affectées par la diminution des cours du baril de pétrole» a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse en marge d’une visite d’inspection du chantier de la Grande mosquée d’Alger. Mais la déclaration du ministre convainc difficilement les Algériens, obligés à acheter les produits locaux plus chers en l’absence de certaines importations d’appoint. Les observateurs mettent le renchérissement de certaines marchandises sur le compte des spéculateurs qui profitent des polémiques politiciennes, mais également des hésitations du gouvernement à libérer les licences d’importation.

«Nous allons nous réunir de nouveau en fin de cette semaine ou en début de la semaine prochaine afin d’arrêter approximativement les montants pour l’année 2017» a affirmé M.Tebboune, comme pour répondre aux préoccupations de l’opinion nationale. Le ministre s’est voulu plus insistant, concernant les produits de première nécessité.

«C’est clair. Nous ne réduirons pas d’un kilogramme tout ce qui est importé en matières de légumes secs, de céréales, d’huile et de sucre ». Cette clarification devra apaiser le marché, mais seulement sur le volet des produits à large consommation. Pour les autres produits, le ministre est moins tranchant. Il a, à ce propos, indiqué que pour ce qui concerne les marchandises déjà produites localement, elles seront soumises aux licences d’importation. Sur la liste de ces produits, il y a les fameuses pommes qui ont défrayé la chronique, lorsque le président de la région française, Pyrénées Alpes Côte d’azur, Christian Estrosi, avait suggéré à son gouvernement de faire pression sur l’Algérie pour importer les pommes des Alpes. Mais à bien écouter le discours du ministre, le gouvernement n’est pas sur ce registre.

«Si l’on veut diminuer la facture d’importation, c’est d’abord ne pas importer ce que nous avons déjà sur le marché national» a relevé M.Tebboune.

«L’interdiction d’importation des pommes n’a pas été décidée pour priver l’Algérien de ce produit mais, il faut le souligner, cette année, nous avons eu une production extraordinaire en quantité et en qualité», a précisé le ministre, non sans faire référence à des pressions «de parties qui veulent importer ce fruit en dépit de sa disponibilité». Le ministre pointe du doigt le lobby des exportateurs et ouvre, par conséquent, les hostilités. L’autre poste d’importation «intriguant», est celui des viandes. Le ministre fait remarquer, à ce propos: «il y a 200 importateurs dans cette filière. Mais pourquoi tout ce nombre» ? Et de répondre: «Dorénavant, il faut des spécialistes ». Concernant la banane qui a fait couler beaucoup d’encre, le ministre annonce la reprise prochaine des importations, tout en relevant que «personne n’a bloqué les importations des bananes. Les licences de 2016 étaient arrivées à échéance. Maintenant, il faut de nouvelles licences qui vont arriver bientôt ». Pour ce fruit, également, il y aura une spécialisation des importateurs qui seront au nombre de 7 ou 8 seulement.

«Ce sont des spécialistes qui travaillent depuis 20 ans dans l’importation de bananes, qui connaissent le marché national et international, qui ont investi dans de très grandes surfaces de froid et de stockage allant jusqu’à 20.000 m2» a précisé M. Tebboune.