<span style='text-decoration: underline;'>Logements AADL 2</span>:<br><span style='color:red;'>Tebboune rassure les souscripteurs</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune a nié l’implication de son département, dans le retard enregistré, dans la réalisation des logements AADL, précisant que ce n’est pas un problème de retard, mais plutôt de la non la disponibilité du foncier.

Alger: Wahida Oumessaoud

Selon le ministre, qui répondait aux questions orales des députés, il n’existe aucun problème de financement de projets AADL, mais il s’agit du manque du foncier, pour accélérer la cadence de la réalisation. « Le grand problème, auquel fait face actuellement la réalisation de programme de logement AADL, est celui lié au foncier », a-t-il dit, avant de jeter la balle dans le camp des autorités locales. « Cela relève des prérogatives des autorités locales et non des nôtres», a-t-il dit, avant de citer l’exemple de la wilaya d’Oran, où le foncier est disponible, que 2600 logements seront distribués avant la fin de ce mois». Le ministre a rappelé, que les wilayas dans lesquelles le foncier est disponible, les logements sont réalisés dans les délais.

L’Etat, lance M. Tebboune, « ne renoncera jamais aux programmes de logements, quelque soient les circonstances». Dans ce sens, il dira que « les souscripteurs au programme AADL, remplissant toutes les conditions, auront leur logement, quelque soit la situation ». Pour appuyer ses dires, il rappellera, que l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement, (AADL), a bénéficié d’un financement additionnel de 120.000 logements, augmentant ainsi le nombre de logements prévus, à 470 000. «Ils couvriront définitivement les demandes dans différentes wilayas», a-t-il rassuré.

Le ministre a indiqué déjà, que le programme location-vente était de 150.000 unités au début, puis graduellement élargi, à la réalisation de 80.000 unités en 2013, à 80.000 autres en 2015 et à 40.000 unités en 2016, auxquelles se sont additionnées 120.000 nouvelles unités pour 2017. Ce qui fera un total de 470.000 logements AADL.

Les souscripteurs au programme AADL 2 ont choisi les sites de leurs logements depuis le 26 décembre, à cet effet, à partir de 23h00. Les souscripteurs auront jusqu’au mois d’avril, pour en finir avec cette opération de choix de site, selon les déclarations du directeur général de l’AADL. Il est à rappeler, que les prix des logements AADL ont connu « un taux d’augmentation de 20% du coût initial du logement ». Cette augmentation sera appliquée, par une hausse du montant des versements mensuels, après réception du logement, la valeur des tranches (4) à payer avant la remise des clefs reste inchangée. Le prix des logements AADL est estimé actuellement à 2,1 millions de dinars, pour les appartements de types F3 et à 2,7 millions de DA pour les F4.