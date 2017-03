«Un pays qui enregistre un déficit commercial de 17 milliards de dollars, a-t-il le droit de laisser les gens importer du chewing-gum pour 18 millions de dollars par an ?», s’est interrogé M. Tebboune, comme pour argumenter les mesures de restrictions que prend le gouvernement.

Alger: Smaïl Daoudi

Après la suspension pure et simple de toute importation de produits destinés à la vente en l’état, le ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a nuancer la décision en affirmant que l’interdiction provisoire d’importation ne concernait pas les produits de première nécessité ni les intrants pour les producteurs nationaux. L’objectif de M. Tebboune est donc assez clair et consiste à tamiser la faune d’importateurs algériens, histoire de séparer le bon grain de l’ivraie. S’exprimant, ce jeudi, dans une émission de la chaîne 3 de la radio nationale, le ministre du Commerce par Intérim a précisé l’objectif de la décision en soulignant que le but de l’opération consiste à imposer «un contrôle rigoureux de la qualité et des quantités des produits qui rentrent au pays, dans le respect le plus total vis-à-vis les partenaires de l’Algérie dans le cadre des accords signés». Le ministre annonce donc la couleur et déclare au nom de l’exécutif, la guerre aux importations sans valeur. «C’est une action gouvernementale réfléchie qui s’inscrit directement dans la sauvegarde de l’intérêt du pays et de son indépendance, à travers le rééquilibrage de la balance commerciale dont le déficit a atteint les 17 milliards de dollars en 2016», indique le ministre, non sans souligner l’importance de la maîtrise du commerce extérieur. Une action qui s’intègre dans le cadre du modèle de croissance économique. «Un pays qui enregistre un déficit commercial de 17 milliards de dollars a-t-il le droit de laisser les gens importer du chewing-gum pour 18 millions de dollars par an ?» s’est interrogé M. Tebboune, comme pour argumenter les mesures de restrictions que prend le gouvernement. Il va de soi que les Algériens ressentiront d’une manière ou d’une autre les effets de ces décisions. Mais pour le ministre du Commerce par intérim, cela va au-delà du petit confort de certains. «L’enjeu c’est notre indépendance, si on fait pas ça on va aller vers l’endettement», a insisté M. Tebboune.

Le gouvernement prend donc les choses en mains et siffle la fin de la récréation. Sur le terrain, il y a eu, jeudi dernier «une réunion au Premier ministère pour arrêter les quotas définitifs, produit par produit».

La fermeté de l’exécutif n’induira pas de pénurie des produits de première nécessité. Ceux-là «seront suffisamment disponibles sur le marché», rassure le ministre. Concernant la dernière note destinée aux banques, le ministre a fait savoir que «les licences et autorisations de 2016 sont arrivées à échéance, les produits ne seront par conséquent, importés qu’après la délivrance des nouvelles licences, mais les produits de première nécessité et les intrants vont continuer à rentrer avec les anciennes licences». Ce tour de vis vise un objectif chiffré, consistant en la réduction des importations de 15 milliards de dollars en 2017. «Nos estimations de réduction tablent sur 10 milliards de dollars pour 2017, le Premier ministre souhaite atteindre 15 milliards, nous ferons l’impossible pour atteindre cet objectif mais sans créer de pénuries» révèle M. Tebboune.

Outre, les licences, il est également question d’un contrôle plus strict des marchandises. Sur le sujet, le gouvernement a pris l’initiative de faire contrôler la marchandise au niveau des ports d’origine. Cela, pour lutter contre les fuites de capitaux qui se drapent de fausses importations. Les produits feront l’objet d’un nouveau système de contrôle sur le territoire national. Pour ce faire, une rencontre est programmée le 6 avril prochain pour en débattre. Quelque 1000 personnes prendront part à cette importante réunion.