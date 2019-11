<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie | Avant denier tour régional</span>:<br><span style='color:red;'>Télagh et Sidi Brahim en lice</span>

Le dernier tour régional ouest de la coupe d’Algérie de la Ligue d’Oran, a vu l’élimination de deux clubs de Sidi Bel Abbés sur les quatre engagés.

Premièrement, c’est la surprise du pensionnaire de la DNA, le CRBN Ben Badis qui fut battu aux tirs aux buts par le CSA Marsa après le score vierge des 120 minutes de jeu. Le second club éliminé, est le FCK Sidi Yagoub qui réalisa l’exploit au tour précédent en éliminant El Kerma, mais s’inclina par un petit but dans son derby belabbéssien devant le JR Sidi Brahim. L’autre rescapé, est l’étonnante formation du FCB Télagh qui est allé chercher sa qualification à Descartes en battant l’IRB Maghnia par un but à zéro. Au dernier tour, la wilaya de SBA sera donc représentée par le Feth Télagh (Régionale Une), la jeunesse de Sidi Brahim (Régionale Deux) et bien sûr le club phare, l’USM Bel Abbés.

B.Didéne