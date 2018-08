<span style='text-decoration: underline;'>Malfaçons dans la réalisation de logements </span>:<br><span style='color:red;'>Temmar fait la chasse aux entreprises défaillantes</span>

Le ton du ministre est assez ferme et témoigne d’une volonté d’aller vite en besogne pour livrer un maximum de logements d’ici à la fin du programme quinquennal, d’autant que l’exécutif a décidé de réaliser d’importantes distributions à chaque jour de fête nationale ou religieuse.

Critiqués sur les réseaux sociaux pour la mauvaise qualité de la réalisation de certains logements, les entreprises de bâtiment en contrat avec le ministère de l’Habitat devront répondre des malfaçons, pour ceux qui se rendent coupables de ce genre d’agissement. C’est là un engagement du ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar. En visite, hier, dans la banlieue d’Alger, le ministre a évoqué la question avec la forte détermination de sévir contre les contrevenants. «De lourdes sanctions allant jusqu’à la résiliation des contrats et la poursuite judiciaire seront infligées à l’encontre des entreprises défaillantes», a asséné M.Temmar. Cet engagement ne participe pas du simple «effet de manche», puisque dans un passé récent, le département de l’Habitat a ouvert une enquête sur la qualité des logements réalisés. La démarche fait suite à des plaintes déposées par quelques bénéficiaires aux quatre coins du pays. Les plaintes tournent toutes autour de manquements en termes de réalisation. «Il ne faut pas amplifier cette situation, ni la généraliser au reste des projets», a néanmoins affirmé le premier responsable du secteur de l’habitat.

Interpellé à ce propos au sujet d’une action de protestation qui devait avoir lieu hier, le ministre visiblement serein, a répondu que les souscripteurs AADL à l’origine de cet accès de colère «ont le droit d’exprimer leurs préoccupations de manière civilisée», mais a, dans le même temps, affirmé que les problèmes seront réglés en toute transparence. «La protestation est tout à fait normale mais doit être raisonnable», a déclaré le ministre, mettant en avant «le travail fourni par le secteur afin de prendre en charge les préoccupations des souscripteurs et des bénéficiaires». Et de rassurer: «les solutions et les moyens financiers sont disponibles pour le règlement de tous ces problèmes».

Au cours de sa visite, le ministre a instruit les responsables des chantiers de respecter impérativement la qualité de la réalisation et l’aspect esthétique de l’aménagement extérieur ainsi que la réalisation des structures publiques à l’image des écoles, des structures sanitaires et des espaces verts.

Pour ce qui concerne le programme des Logement promotionnel publics qui accuse un certain retard, le Ministre a fixé la date du 15 septembre prochain pour le lancement des programmes restants. «Le secteur œuvre au lancement des projets du logement promotionnel public (LPP) avant le 15 septembre, tout en veillant au contrôle de la qualité», a-t-il insisté. Selon les chiffres du ministère, la wilaya d’Alger a bénéficié d’un quota de 26.200 logements LPP dont 21.695 logements ayant été lancés et 15.754 en cours de réalisation, outre 5941 unités réceptionnées et 4505 en attente.

Apportant un éclairage à ce dossier, le directeur de l’entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI), Rabhi Mesbah a fait savoir qu’«il s’agit actuellement de suivre les chantiers et d’élever la cadence des travaux». Pour leur part, les cadres du bureau d’étude, chargés du suivi du chantier avant le mois de décembre comme date de réalisation des logements. M. Temmar a indiqué qu’en cas de manquement dans la réalisation en termes de qualité et de délais, les bureaux d’études seront sanctionnés. «Tout manquement signalé fera l’objet de sanctions à l’encontre des bureaux d’études qui assumeront les différentes peines édictées par la loi. Le contrôle doit s’effectuer pour la réalisation», a-t-il dit.

