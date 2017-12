<span style='text-decoration: underline;'>Il a annoncé qu’Oran bénéficiera de 5000 autres unités AADL </span>:<br><span style='color:red;'>Temmar limoge le directeur du logement</span>

Abdelwahid Temmar, ministre de l’habitat et de la ville, n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour fustiger le directeur du logement de la wilaya d’Oran et le relever de ses fonctions pour le remplacer par une dame qui faisait partie de la délégation qui l’accompagnait.

Photos Adda

Photos Lazreg

«Je ne suis pas satisfait de votre travail» lui a-t-il lancé devant une nombreuse assistance composée d’officiels et de la presse venue en force. Le courroux du ministre est justifié par le fait que de nombreux chantiers de logements trainent, pour certains depuis 2006. Il lui reproche de ne pas avoir fait état de la situation réelle de son secteur alors que les chiffres en possession de Temmar et qu’il a égrenés sont, en effet, inquiétants. 18548 unités n’ont pas été réalisées et mises sous le chapitre «en cours de réalisation», se répartissant comme suit: 3798 pour l’année 2006, 40 datant de 2007, 80 pour 2008, 176 pour 2009, 620 pour 2010, 6181 pour 2011, 5111 pour 2012 et 1796 pour 2013.

Temmar qui a pris de l’étoffe dans son statut de ministre depuis sa nomination en mai dernier, a surpris l’assistance qui ne s’attendait à ce qu’il sorte les griffes de la sorte mais pour ceux qui le connaissent, c’était une attitude tout à fait normale puisqu’il est un enfant de la ville et il a exercé longtemps à Oran comme directeur de l’urbanisme.

Il jugera la présentation qu’il lui a été faite comme classique et qu’elle ne comporte pas l’essentiel de la mission dont sont investis les responsables de l’urbanisme et du logement. Il chargera le directeur de lui préparer un dossier qui lui sera présenté au mois de janvier 2018. Il rappellera la réhabilitation du quartier mythique de Sidi Lahouari qui traîne depuis 2004 alors qu’une enveloppe de 1,4 milliard est toujours disponible. Qu’attend fait pour les 5 placettes et les 14 chemins piétons, s’est-il interrogé. Il citera également les 47 boulevards devant être réalisés et dont seulement six ont vu le jour de son temps où il était directeur à Oran. Et pêle-mêle, il signalera les constructions illicites face au nouveau stade de Belgaid qui devront être éradiquées. Pour éviter le phénomène de l’éternel relogement des occupants de l’illicite, il instruira le wali d’instituer des brigades constituées des éléments des services de sécurité, des inspecteurs d’urbanisme et des agents habilités des communes. Il s’étonnera que des sites soient toujours désignés par des chiffres et ne sont pas encore baptisés.

Dans le registre des logements location-vente, il annoncera qu’Oran bénéficiera de 5000 autres unités étant donné la forte demande sur ce segment et 2000 unités supplémentaires en ce qui concerne l’habitat rural sont également inscrites à l’actif de la wilaya.

La visite de Temmar a été mise à profit par les autorités locales pour l’attribution de 1341 logements dont 612 sociaux et 729 LPA confiés aux promoteurs privés.

Hakim Ghali