<span style='text-decoration: underline;'>Grande mosquée d’Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Temmar met l’accent sur l’application du calendrier des travaux</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar a mis l’accent, jeudi à Alger, sur l’importance du respect et de l’application des termes du calendrier des travaux de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger.

S’ exprimant en marge d’une visite d’inspection à la Grande Mosquée d’Alger, M. Temmar a affirmé que les travaux de réalisation avaient atteint leur phase finale, à savoir «le dallage et la décoration», exprimant sa satisfaction de l’avancement des travaux de réalisation. M. Temmar a mis l’accent au niveau de la salle de prière et du Mihrab, en présence des responsables de la société chargée de la réalisation et du bureau d’études, sur l’impératif de respecter les délais de réalisation, indiquant, à ce propos, «il faut œuvrer pour livrer les travaux dans les délais impartis. Nous n’accepterons aucun justificatif». Le ministre a mis en avant, en outre, la nécessité d’accorder une importance particulière à l’aspect artistique dans la réalisation du décor interne et l’aménagement extérieur de la mosquée, indiquant que l’architecture artistique du décor interne et extérieur doit refléter le cachet algérien authentique et le style islamique. Au niveau du Mihrab de la mosquée, M. Temmar a souligné l’importance de réunir toutes les conditions au profit des artistes en charge de l’architecture artistique du décor intérieur et extérieur de la mosquée, et ce dans le but de leur permettre d’innover et de coordonner pour sortir avec un résultat à la hauteur du niveau demandé.

Il a encouragé, à ce propos, la contribution des artistes algériens dans le domaine de la calligraphie, des miniatures et du décor de la mosquée, mettant en exergue l’importance, pour l’artiste algérien, de laisser son empreinte et sa touche personnelle dans la réalisation de cette mosquée. Il a exprimé, en outre, son souhait de voir la décoration, à l’intérieur et à l’extérieur de la mosquée, authentiquement algérienne basée sur une architecture islamique reflétant le patrimoine de toutes les régions du pays.

Poursuivant sa visite, M. Temmar a insisté, au niveau de la salle de prière, sur l’importance, pour les responsables des sections du chantier, de coordonner rigoureusement pour un meilleur résultat et une préservation du facteur du temps. Par ailleurs, le ministre a donné des instructions relatives au respect du calendrier, de la qualité du travail et de la concertation continue et quotidienne en vue d’éviter les retards et les obstacles.

Réalisée sur une superficie dépassant les 27 hectares, la Grande mosquée d’Alger compte une salle de prière d’une superficie de 20.000 M2, un minaret long de 267 M, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs et des postes de protection civile et de sûreté, et des espaces de restauration.

Dans la partie sud du site est prévu un centre culturel composé d`une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférence pouvant accueillir 1.500 participants. La bibliothèque pourra accueillir 3500 personnes et compte un million de livre. Le centre culturel sera doté d’une capacité d’accueil de 3000 personnes, la maison du Coran de 300 étudiants et le parking automobile 4.000 véhicules.

Concernant les deux niveaux du sous-sol comportant des systèmes antisismiques (qui permettront d’atténuer la puissance d’un séisme de 2,5 à 4 fois), leur réalisation est achevée à 100%. Lancé début 2012, le projet de réalisation de la Grande mosquée d`Alger, a été confié à l`Entreprise chinoise «CSCEC». La grande mosquée d’Alger qui sera livrée fin 2018, est la plus grande mosquée d’Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine.