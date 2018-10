<span style='text-decoration: underline;'>Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Temmar pose la première pierre de réalisation de 3.500 logements AADL à Oued Sly</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a procédé, jeudi à Chlef, à la pose de la première pierre de réalisation de 3.500 logements AADL, au lieu dit «Seffah» de la commune d’Oued Sly.

Sur place, (le site est reparti en trois lots de 1000+1000+ 1500 logements), M.Temmar a souligné l’impératif d’accélération des travaux de ce projet, avec la prise en considération des normes de construction en vigueur, afin, a-t-il dit, d’ «éviter certaines déficiences éventuelles», d’autant plus que la région est connue pour son activité sismique ayant value à la ville de Chlef, ex-El Asnam, la perte de 80 % de son tissu urbain, un certain 10 octobre 1980, a rappelé le ministre. M. Temmar a, par la même, souligné la nécessité de livraison des projets dans leurs délais, dont notamment celui de 800 logements AADL, en réalisation à travers la wilaya au titre de l’ancien programme attendu à la réception «avant la fin de l’année en cours».

Après avoir écouté un exposé sur le secteur de l’habitat à Chlef, le ministre a annoncé la destination au profit de la wilaya, de 2.524 nouvelles unités AADL au titre du programme 2019, appelant, en outre, tous les acteurs du secteur à coordonner leurs efforts pour éviter un retard dans le lancement des chantiers de ce programme . Il a recommandé, à ce titre, la sélection de leurs sites d’implantation avant la fin de cette année, en vue du lancement de leurs chantiers début 2019, après approbation de la Loi de finances 2019, a-t-il souligné. “«L’Etat algérien est garant des dotations financières relatives aux projets de logements», a-t-il fait savoir. Inspectant le chantier d’un projet de 200 logements promotionnels aidés à la cité Ben Souna, M.Temmar a instruit les bureaux d’études et entreprises en charge en vue de la réalisation des logements en conformité avec des plans d’urbanisme modernes, et adaptés au tissu architectural de la ville. Sur place, des entrepreneurs ont exposé leurs doléances au ministre qui s’est engagé de les prendre en charge, notamment en ce qui concerne le versement de leurs dus. Il les a, également, instruit de l’impératif du parachèvement de leurs travaux et du respect des normes de construction garantes d’un logement de qualité au profit du citoyen.