<span style='text-decoration: underline;'>En présence du wali d’Oran Mouloud Chérifi et du général Zerrouk Dahmani</span>:<br><span style='color:red;'>Temmar préside une cérémonie d’attribution de logements</span>

En présence du wali d’Oran Mouloud Chérifi et du général Zerrouk Dahmani : Temmar préside une cérémonie d’attribution de logements

Plus de 2000 logements, toutes formules confondues, ont été distribués jeudi à Oran dans une cérémonie présidée par le Ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, en présence du wali d’Oran et du général Zerrouk Dahmani, responsable de l’Action Sociale au Ministère de la Défense.

Cette initiative s’inscrit dans le sillage de la grande opération initiée à la veille de l’Aid El Fitr par le président de la République, la troisième du genre à être organisée depuis le début de l’année dans la wilaya d’Oran.

Dans son intervention, le Wali d’Oran a déclaré que 8700 unités dont 4000 logements sociaux (formule LPL), ont été attribuées pour atteindre plus de 20000 d’ici fin 2018. Le site AADL de Ain Beida a été la première étape de la visite de Temmar où il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux d’un CEM pratiquement achevé. Cette cité bien «agencée», ne dispose pas d’assez de parkings et cela se fera ressentir après l’occupation totale des logements tout comme la voirie à l’état de «jachère» qui laisse à désirer.

Un effort considérable est consenti par l’Etat pour satisfaire l’énorme demande en logements en dépit de quelques protestations ici et là et les prochains mois verront une accélération voire un rythme plus soutenu de réalisation des logements.

Hakim Ghali