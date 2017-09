<span style='text-decoration: underline;'>En attendant les vraies raisons de cette cacophonie</span>:<br><span style='color:red;'>Tension sur le livre scolaire</span>

A peine que l’entrée scolaire commencée, qu’une crise liée à la pénurie de livres scolaires, a vu le jour au niveau des lycées et CEM.

Les parents d’élèves, irrités par cette situation, peinent à trouver le lieu où ils pourraient se procurer les fameux sésames et ne savent plus ainsi à quel saint se vouer. Quant à l’origine de la pénurie, il s’agit notamment de la non-disponibilité de manuels scolaires au niveau des établissements, puisqu’ils sont toujours stockés au sein des centres régionaux et n’ont pas été distribués dans les CEM et lycées, ont affirmé des sources syndicales du secteur. A titre illustratif, à Alger, des chaînes interminables sont constatées au niveau de magasins de ventes de livres scolaires. Des pères et mères de famille, souvent accompagnés de leurs enfants, sont entassés des heures durant devant les magasins de vente d’articles scolaires.

D’autre part, selon une autre version, ce qui a accentué la non-disponibilité des manuels scolaires au niveau des établissements c’est particulièrement la grève des économes, entamée le 14 juillet dernier à l’appel de la Coordination nationale des économes et agents financiers auprès des établissements de l’Education nationale, affiliée à l’Union nationale des personnels de l’Education.

A travers leur communiqué, les grévistes ont carrément refusé de vendre les livres scolaires, ce qui a amplifié la pénurie. Les économes ont décidé «de boycotter les opérations de vente de livres scolaires à l’enceinte des établissements, et d’organiser une journée de protestation le 14 septembre prochain avec un sit-in devant le ministère de l’Education nationale et enfin, organiser un arrêt de travail les 2 et 3 octobre prochain», indique un communiqué de l’UNPEF. Ces économes regroupés sous le parapluie de l’Union nationale des personnels de l’Education et de la formation, notons-le, comptent actuellement quelque 22 000 salariés à travers l’ensemble du territoire national.

Pour ce qui est des solutions pour cet épineux problème qui refait surface presque chaque rentrée scolaire, le ministère de l’Education nationale a ouvert un Salon du livre et fournitures scolaires le 5 septembre dernier à Alger.

Il est à rappeler que ce Salon qui est organisé par l’Office national des publications scolaires (ONPS), se poursuivra jusqu’au 12 septembre courant auquel, prennent part 38 exposants, permettra aux parents d’élèves d’acquérir les manuels et les fournitures scolaires pour leurs enfants pour la rentrée scolaire 2017-2018 prévue mercredi.

Dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture du Salon, Mme Benghebrit a rassuré les citoyens de la disponibilité de manuels scolaires au niveau des centres de distribution relevant de l’ONPS ainsi qu’au niveau des 800 librairies privées autorisées à vendre le manuel scolaire.

Les nouveaux manuels scolaires de deuxième génération (3e et 4e années primaire et 2e et 3e années moyenne), seront disponibles dans tous les établissements scolaires au plus tard le 10 septembre en cours».

65 millions d’exemplaires de manuels scolaires ont été imprimés cette année, dont 400 millions nouveaux manuels scolaires, a indiqué la ministre. «Le manuel scolaire sera utilisé après 15 jours de la rentrée pédagogique. Cette durée permettra à l’enseignant, d’évaluer l’élève» a-t-elle précisé.

Alger: Samir Hamiche