<span style='text-decoration: underline;'>Une enquête a été ouverte par la police </span>:<br><span style='color:red;'>Tentative de cambriolage à la villa du DG de Ouest Tribune</span>

La villa du Directeur Général du journal Ouest Tribune située à Ain El Turck, a été investie par un groupe de cambrioleurs dont le nombre n’a pas encore été déterminé, qui ont ciblé en premier un coffre-fort.

Mais apparemment, les malfaiteurs n’ont pas pu aller au bout de leur larcin, et ont été dérangés par la venue impromptue du propriétaire qui a accédé à sa villa par le garage. Le décor qui s’est offert à lui, était très choquant puisqu’il a trouvé tout en sens dessus-dessous et le coffre jeté par terre, avec un trou déjà percé par les voleurs. Alertés, les services de sécurité ont entamé leur enquête et les services de la police scientifique ont relevé toutes les empreintes et autres details laissés sur place. En toute vraisemblance, les malfaiteurs avaient bien planifié leur coup et savaient les heures d’absence du DG de Ouest Tribune qui se rend quotidiennement à son travail dans le journal à Oran. L’heure choisie par les voleurs devait tourner autour de midi à 13h15, moment de retour de M.Bensahnoun qui a fait fuir les malfaiteurs. L’enquête en tous les cas est à ses tout débuts et les jours à venir ne manqueront pas de répondre à plusieurs questions qui restent encore posées aujourd’hui.

O.T