<span style='text-decoration: underline;'>Une plainte déposée par la direction du CHUO contre des médecins résidents grévistes</span>:<br><span style='color:red;'>Tentative de perturbation de certains services</span>

Suite aux graves incidents qui se sont produits dimanche dernier, au niveau de l’hôpital Benzerdjeb, faisant état que certains médecins résidents ont tenté de perturber certains services du CHUO, dont celui de la maternité, de la médecine interne, pour en faire sortir de force leurs collègues, qui avaient décidé de suspendre la grève et reprendre leur travail. La direction du CHU d’Oran a saisi la justice, en déposant une plainte auprès du procureur de la république du tribunal d’Oran, nous diront des sources proches de la direction de l’hôpital d’Oran.

Des incidents qui ont été considérés, comme une atteinte à la liberté de tout un chacun, nous déclareront ces mêmes sources. D’un autre coté, on apprendra qu’au niveau de certains services, les médecins résidants travaillent normalement, tel le service de la réanimation infantile, de cardiologie, de l’ORL, ainsi que le service de pneumologie et celui de la maternité, avant que certains viennent perturber le travail et les travailleurs de l’hôpital. D’un autre coté, on apprend que les médecins résidents avaient tenté une marche à Oran dimanche dernier, une alternative qui avait été interdite.

Abdelkrim.F