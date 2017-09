<span style='text-decoration: underline;'>Ain el Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Tentative de suicide par immolation</span>

Un jeune homme de 27 ans, a tenté de mette fin à ses jours avant-hier, à Ain el Türck par immolation. Selon un communiqué de la Protection civile, vers 18 heures 20, la victime s’est aspergée d’essence et a allumé son briquet. Le feu s’est propagé instantanément sur tout son corps. A leur arrivée, les pompiers ont découvert le corps encore en feu et inanimé à cause des douleurs intenses dues à des brûlures au troisième degré. Le jeune homme a été évacué vers les urgences de l’hôpital d’Ain el Türck dans un état critique. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les causes de cet acte malheureux.

S.M