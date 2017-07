<span style='text-decoration: underline;'>Cap Carbon (Arzew) </span>:<br><span style='color:red;'>Tentative d’émigration clandestine de 24 personnes dont un bébé</span>

Vingt quatre (24) candidats à l’émigration clandestine on été interceptés, tôt dans la matinée du dimanche, au large de Cap Carbon (Arzew), par les unités des gardes-côtes d’Oran, a-t-on appris de ce corps de sécurité. Ces candidats à l’émigration clandestine, dont deux femmes, 3 mineurs et un bébé de 4 mois, se trouvaient à bord d’une embarcation en polyester et un Zodiac pneumatique. Ils ont été interceptés, à deux heures du matin, à 14 miles de Cap Carbon, par une patrouille des gardes-côtes d’Oran, a t-ajouté de même source. Ces harraga qui tentaient de rejoindre les côtes espagnoles avaient pris la mer à minuit, dimanche, à partir de la plage de Kristel ( Gdyel), à l’Est d’Oran, a encore ajouté la même source. Ces candidats à l’émigration clandestine, tous de nationalité algérienne, ont été remis ce dimanche, aux services concernés pour enquête avant leur présentation au tribunal territorialement compétent.