<span style='text-decoration: underline;'>Arrestation de 20 personnes de différentes nationalités africaines</span>:<br><span style='color:red;'>Tentative d’exploration illicite d’or à Bordj Badji Mokhtar</span>

Vingt personnes de différentes nationalités africaines ont été arrêtées lundi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), dans une tentative d’exploration illicite d’or à Bordj Badji Mokhtar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 08 janvier 2018, au niveau du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire, vingt (20) personnes de différentes nationalités africaines, dans une tentative d’exploration illicite d’or, en leur possession vingt-cinq (25) groupes électrogènes et douze (12) marteaux piqueurs», précise le communiqué. «Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus des unités de l’Armée nationale populaire à protéger les frontières du pays et à mettre en échec toute tentative de piller les richesses ou de s’introduire au territoire national», souligne la même source.