<span style='text-decoration: underline;'>Trois narcotrafiquants marocains arrêtés à Tindouf</span>:<br><span style='color:red;'>Tentative d’introduction de plus de 3 quintaux de kif</span>

Une tentative d’introduction par trois (3) narcotrafiquants de nationalité marocaine d’une grande quantité de kif traité s’élevant à plus de trois (3) quintaux a été déjouée, vendredi près de la zone frontalière de Oued Smeira à Tindouf, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a mis en échec, aujourd’hui 08 juin 2018, près de la zone frontalière de Oued Smeira, wilaya de Tindouf/3 Région militaire, une tentative d’introduction par trois (03) narcotrafiquants de nationalité marocaine d’une grande quantité de kif traité s’élevant à trois (03) quintaux et (25) kilogrammes», précise le communiqué.

«Lors de cette opération l’un des narcotrafiquants a été abattu, après avoir tenté de prendre la fuite, de franchir avec force le barrage dressé par les forces de sécurité et refuser d’obtempérer», ajoute la même source. Dans le même contexte, «des détachements de l’ANP ont déjoué, lors d’opérations distinctes menées à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5 RM, des tentatives de contrebande d’une grande quantité de carburant s’élevant à (12176) litres», tandis qu’un autre détachement de l’ANP a intercepté, à Tamanrasset/6 RM, «deux (02) orpailleurs à bord d’un véhicule tout-terrain chargé de (10) sacs de mélange d’or et de cailloux».