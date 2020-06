<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Tenue aujourd’hui de la plénière de l’APW</span>

Les 49 membres de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Sidi Bel Abbés (APW), vont siéger dès cette matinée pour une durée de deux jours, soit les 02 et 03 juin en cours, selon un communiqué dudit organe.

Exception faite, la tenue de cette réunion aura lieu dans la salle des conférences de la wilaya afin de garder les distances entre les élus et les membres présents, vu la capacité supérieure de cette enseigne par rapport à la salle de délibération de l’APW de SBA.

A l’ordre du jour, ce sont deux thèmes qui seront débattus ; le suivi des recommandations de l’assemblée concernant la troisième et la quatrième plénières ordinaires de 2019 selon le chapitre 104 de la loi 12/07, et comme second point, la révision du bilan annuel des activités de la wilaya de Sidi Bel Abbés durant l’an passé et les perspectives de 2020.

M.Bekkar