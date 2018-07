<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Brésil </span>:<br><span style='color:red;'>Tenue demain d’une réunion du Dialogue stratégique entre les deux pays</span>

Dans l’optique de développer davantage le partenariat dans plusieurs domaines entre les deux pays, une réunion du Dialogue stratégique algéro-brésilien se tiendra demain à Alger.

Au cours de cette réunion qui sera co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et du ministre brésilien des Relations extérieures Aloysio Nunes Ferreira Filho, les deux parties examineront les possibilités de renforcement des dispositifs de coopérations existantes et la prospection de nouvelles opportunités d’investissements et de partenariat mutuellement bénéfique.

Ce rendez-vous vise aussi à renforcer les partenariats dans divers domaines qui lient les deux parties d’autant que le Brésil est parmi les 5 principaux partenaires commerciaux de l’Algérie. Ainsi, la réunion se déroulera dans le cadre de la visite de travail du chef de la diplomatie brésilienne en Algérie du 22 au 24 juillet, à l’invitation de Abdelkader Messahel.

Il convient de signaler, qu’une première réunion de ce genre a été tenue en octobre 2015 à Alger. En effet, ce rendez-vous va permettre aux deux parties de poursuivre, conformément à la tradition établie, leur concertation et la coordination des positions des deux pays autant sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, qu’au sein des foras auxquels ils appartiennent.

Rappelons également, que l’accord portant sa création, a été signé lors de la 4ème session de la commission mixte intergouvernementale qui s’est déroulée à Brasilia le 19 juillet 2010 au cours de laquelle des mécanismes susceptibles d’impulser et d’intensifier le dialogue stratégique algéro-brésilien, ont été mis en place.

Elle a été également l’occasion de discuter de l’état des relations bilatérales et les perspectives de leur raffermissement à travers notamment, la mise en place de programmes, de projets et d’initiatives de partenariat, mutuellement bénéfiques dans tous les domaines. L’Algérie et le Brésil s’étaient engagés à œuvrer au renforcement des relations économiques et à leur diversification et à la consolidation du cadre juridique existant entre les deux pays, selon un communiqué conjoint. Ils s’étaient également engagés à encourager le développement de la coopération et des échanges bilatéraux dans les domaines de l’énergie, de la santé, du commerce, des travaux publics, de l’agriculture, du développement social, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par ailleurs, le Brésil est classé parmi les 5 premiers clients de l’Algérie, dans le domaine commercial, avec 2,08 mds usd (6% des exportations globales algériennes), ce qui représente une hausse de 28,7% par rapport à 2016. Le ministre de l’Industrie et des Mines Youcef Yousfi, avait mis en exergue le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays où il avait estimé en mars dernier, que le Brésil est «en mesure d’apporter sa contribution à la relance de l’industrie algérienne.

Intervenant à l’issue d’un entretien qu’il a accordé à l’ambassadeur brésilien en Algérie Eduardo Botelho Barbosa, M. Yousfi avait indiqué que l’expertise brésilienne dans le secteur des mines et dans l’industrie sidérurgique dont pourraient bénéficier les entreprises algériennes dans le cadre de partenariats. Le ministre avait également invité les opérateurs brésiliens à investir en Algérie dans les composants automobiles, estimant que l’industrie agroalimentaire est aussi un domaine dans lequel les opérateurs algériens et brésiliens peuvent coopérer. Pour sa part, l’ambassadeur du Brésil a mis en exergue la «bonne forme» de la relation économique entre l’Algérie et le Brésil, soulignant que «les échanges commerciaux entre les deux pays ont évolué de 30% en 2017 avec un différentiel favorable à l’Algérie».

Alger: Samir Hamiche